Congo-Kinshasa: Loi Tshiani de père, de mère et d'épouse et élections de Décembre 2023

L'élément le plus déterminant dans le choix des dirigeants lors de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 a été l'application effective du mot d'ordre pour voter congolais conformément à la Loi Tshiani de père, de mère et d'épouse. Ce mot d'ordre a été scrupuleusement suivi par la majorité des congolais dans les 26 provinces sur l'ensemble du territoire national.

Je voudrais pour cela remercier tous les congolais et toutes les congolaises pour leur maturité qui a permis d'éviter le danger imminent de perte de la souveraineté nationale par une recolonisation discrète savamment conçue par les colonisateurs d'hier et qui n'ont jamais accepté l'indépendance effective de la RDC. Les marionnettes de la communauté internationale pour avoir une main mise sur les ressources naturelles du pays ont été clairement identifiées et neutralisées à travers un sursaut patriotique qui n'a d'égal que la lutte pour l'indépendance menée par Patrice Emery Lumumba et les autres martyrs de l'indépendance avant le 30 Juin 1960. Pour cela, je rends hommage au peuple congolais.

Ne nous arrêtons pas là à cause de cette victoire. Nous devons consolider notre victoire collective par l'adoption effective de la Loi Tshiani de père, de mère et d'épouse à l'assemblée nationale et au sénat ainsi que sa promulgation par le Président de la République. Cette loi redonnera la dignité au peuple en réservant l'accès aux fonctions de souveraineté nationale aux congolais d'origine, nés de père et de mère congolais et mariés aux épouses congolaises d'origine comme cela est le cas dans beaucoup d'autres pays. Je demande aux congolais d'être tous jaloux de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance totale de notre pays.

La patrie ou la mort !

Professeur Noël K. Tshiani Muadiamvita

De père, de mère et d'épouse congolais d'origine ;

Ancien candidat à la présidence de la RDC ; et

Candidat à la députation nationale pour la Lukunga