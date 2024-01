Ile Maurice: Des ampoules de péthidine injectable volées

Vingt ampoules de péthidine destinées à des injections ont disparu de la salle 1-5 de l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), à Pamplemousses. C'est une responsable de service qui a tiré la sonnette d'alarme, hier, et porté plainte au poste de police de l'hôpital SSRN. Elle avance qu'elle soupçonne une infirmière de l'hôpital. La responsable de service, qui était en congé le 7 janvier, dit avoir reçu un appel d'un collègue lui expliquant qu'il y avait un problème avec les ampoules de péthidine consignées dans le Dangerous Drugs Book.

Lundi, ajoute la responsable, quand elle s'est présentée au travail, elle a immédiatement vérifié le livre et elle a remarqué deux entrées incorrectes et une erreur sur le nombre d'ampoules utilisées. En fait, on avait écrit 40 ampoules de 100 mg au lieu de 50 et 40 ampoules de 50 mg au lieu de 50. Elle dit avoir vérifié le stock d'ampoules et constaté que dix doses de 100 mg et dix doses de 50 mg de péthidine avaient disparu. Elle a immédiatement alerté le responsable de l'hôpital avant de rapporter l'affaire à la police. Elle dit soupçonner une infirmière d'avoir faussé ces entrées dans le livre. L'affaire a été référée à la Criminal Investigation Division et les hommes du Field Intelligence Office sont sur le terrain.

La péthidine, aussi connue sous le nom de mépéridine, est un analgésique opioïde synthétique utilisé pour soulager les douleurs modérées à sévères associées aux accouchements, chirurgies ou autres conditions douloureuses. Elle agit en se liant aux récepteurs opioïdes du cerveau et de la moelle épinière, modifiant ainsi la perception de la douleur. Cependant, la péthidine est considérée comme une drogue dangereuse en raison de ses effets secondaires et des risques d'abus similaires à d'autres opioïdes. Son utilisation est parfois limitée en raison de la possibilité de dépendance et d'effets indésirables. Les professionnels de santé la prescrivent avec prudence, évaluant soigneusement les risques et avantages pour chaque patient. Il est important de suivre les instructions du médecin traitant et de signaler tout effet indésirable pendant son utilisation.