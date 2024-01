Ile Maurice: Saison 2023/2024 - Un tirage et plein de doutes

Une semaine s'est écoulée depuis que la Mauritius Football Association (MFA) a procédé au tirage au sort des différents championnats dans le cadre de la saison 2023-2024. Alors que l'on attendait une certaine effervescence de la part des équipes et des joueurs principalement, il n'en est rien. D'ailleurs, l'instance de Trianon n'a toujours pas fixé de date pour le début de saison, ni les stades qui accueilleront les joutes. Une situation qui oblige les équipes à repousser le début des entraînements.

C'est encore une saison difficile qui se profile pour les équipes qui s'aligneront dans la Super League ou dans les championnats de première et de deuxième division.

Alors que les différentes formations croyaient voir la lumière au bout du tunnel avec l'annonce en grande pompe du tirage au sort, leurs dirigeants ainsi que leurs joueurs ont très vite déchanté. La faute : aucune indication précise sur les moyens de financer cette nouvelle campagne. Ce sujet a, d'ailleurs, été abordé au terme du tirage au sort qui a eu lieu le 4 janvier à la MFA House, et plusieurs dirigeants ont affiché leur scepticisme quant à l'argent qu'ils devraient recevoir.

Déjà, il avait été annoncé que les pensionnaires de la Super League devraient chacun recevoir une enveloppe de Rs 1,2 m en guise de soutiens financiers. Également connue comme le Regionalization Grant, cette somme a été drastiquement revue à la baisse et l'on parle désormais de Rs 400 000. «C'est impossible de faire une saison avec cette somme. C'est largement insuffisant», explique un dirigeant portlouisien. Il met en avant le transport des joueurs pour soutenir son argument. «L'an dernier, chaque séance d'entraînement me coûtait Rs 2 000 pour le transport des joueurs. On s'entraînait trois fois par semaine. On ne pourra pas boucler la saison, si le budget n'est pas revu», poursuit-il.

%

La MFA a indiqué que la Fifa allait, également, offrir une somme pour soutenir financièrement les équipes. On parle d'environ Rs 1,2 m et dont une première tranche devrait atterrir sur le compte des clubs au mois de février. «Nous n'avons rien reçu en écrit. Cela renforce mes doutes quant à savoir si l'on recevra vraiment cet argent», explique un autre dirigeant qui a assisté au tirage au sort.

Ce manque de financement et de planification a contraint les dirigeants à repousser la reprise des entraînements et à lever le pied sur les transferts. «On ne peut rien promettre aux joueurs si l'on n'a même pas de budget ou s'il y a plusieurs interrogations dans ce dossier. La saison sera une nouvelle fois très compliquée», poursuit un président de club dans le nord. La situation pourrait être encore plus compliquée pour les équipes de D1 et de D2 qui devraient percevoir Rs 195 000 comme soutien financier.

Selon les échos, la saison devrait débuter au mois de février. On annonce, toutefois, la MFA Shield fin janvier.