Maroc: Province de Midelt - Lancement de projets de développement à l'occasion de l'anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance

Imilchil (Province de Midelt) — Des projets de développement ont été lancés, jeudi dans la province de Midelt, à l'occasion de la commémoration du 80ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance.

Touchant notamment les infrastructures routières et logistiques, ces projets viennent conforter la forte dynamique de développement que vit cette province à forte dominante rurale.

Ainsi, le gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, a présidé, dans la commune rurale de Bou Azmou, le lancement des travaux de renforcement et d'élargissement de la route nationale N 12 reliant Bou Azmou à la bourgade d'Imilchil, nichée au coeur des montagnes du Haut Atlas oriental.

Financé par le ministère de l'Equipement et de l'Eau, le ministère de l'Intérieur et le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet pour une enveloppe budgétaire de 53,8 millions de dirhams, ce projet vise à moderniser le réseau routier de la province et à accélérer le développement socio-économique et touristique de la région.

Dans la commune rurale d'Outerbat, le gouverneur et la délégation l'accompagnant ont donné le coup d'envoi des travaux de construction de la route non classée reliant douar Ait Omar au douar Taouriret sur une longueur de 17 km.

Financé par le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet pour une enveloppe de 30,5 millions de dirhams, ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales (PRDTS) en milieu rural et vise notamment à améliorer l'accès des populations ciblées aux services de base.

%

De même, M. Ennouhi a procédé au lancement des travaux de réaménagement des centres d'Imilchil et de Bouzmou, dans le cadre d'un projet de 9 millions de dirhams. Financé par le ministère de l'Equipement et de l'Eau, le ministère de l'Intérieur et le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, ce projet s'assigne pour objectif d'améliorer et de moderniser les infrastructures au niveau de la province de Midelt.

Par ailleurs, le gouverneur a procédé à la remise d'une ambulance au profit de l'association chargée de la gestion de Dar Al Oumouma (Maison de la maternité) de la commune d'Amouguer, et à la remise, au complexe socio-sportif d'Imilchil, de chaises roulantes au profit de personnes à besoins spécifiques.

Dans une déclaration à la MAP, Bilal Chaklal, directeur provincial de l'Equipement et de l'Eau à Midelt, a souligné que ces projets viennent accompagner et conforter la dynamique de développement socio-économique que connaît la province de Midelt.

"Ces projets, lancés à l'occasion de la célébration du 80ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance, auront un grand impact sur les conditions de vie de la population et contribueront à accélérer le processus de développement et à réduire les disparités territoriales et sociales", a-t-il ajouté.