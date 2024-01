Congo-Brazzaville: Education et jeunesse - L'Unesco entend accompagner l'Assemblée nationale dans l'élaboration des lois

Reçue par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, le 11 janvier à Brazzaville, la représentante de l'Unesco au Congo, Fatoumata Barry Marega, a exprimé l'idée de renforcer la branche congolaise du Forum africain des parlementaires de l'éducation et de la jeunesse.

« L'Unesco, dans son temps, avait travaillé à un niveau global pour la mise en place d'un forum africain des parlementaires de l'éducation et de la jeunesse. Ce forum a des branches partout, le Congo en a une. Donc l'idée était de voir comment renforcer cette branche congolaise pour qu'elle puisse se saisir de ces questions et commencer maintenant à discuter, à échanger, à faire le suivi et à travailler de concert avec les instances gouvernementales et les partenaires », a expliqué Fatoumata Barry Marega à la presse.

2024 étant déclarée année de la jeunesse en République du Congo, l'Assemblée nationale devrait jouer son rôle de structure d'éveil et surtout dans l'élaboration des lois. Ainsi, l'Unesco qui est un partenaire de longue date du Congo pourrait apporter des conseils techniques, renforcer les capacités des acteurs si cela s'avère nécessaire et aider à structurer les mécanismes idoines pour pouvoir suivre ce qui a été décidé par le chef de l'Etat.

« Nous avons parcouru ensemble les défis autour de l'éducation, autour de la jeunesse ; voir ensemble qu'est-ce que l'Unesco pourrait apporter dans le cadre de son mandat sur ces questions spéciales pour lesquelles nous travaillons déjà avec nos partenaires. L'Unesco est une institution normative. Qui parle des normes, parle des lois, parle de légiférer. Nous nous occupons des normes en termes d'éducation, de culture, de sciences », a précisé la représentante de l'Unesco.

Selon elle, l'Unesco a cinq domaines de compétences et des domaines transversaux. Elle a, entre autres, missions de voir dans quelle mesure les normes et conventions sont respectées, comment accompagner le pays dans les aspects normatifs sur les questions d'éducation, de culture et de sciences sociales et humaines ainsi que de jeunesse.