Congo-Brazzaville: Olive Makosso - « Mon livre vise à préparer la nouvelle génération des jeunes leaders »

interview

L'écrivain et poète congolais, Olive Makosso, a publié récemment à Brazzaville le livre intitulé "Leadership et challenge" afin d'aider les gestionnaires d'entreprises, réels et potentiels, à devenir des leaders du futur. Dans cet entretien, il nous dit un peu plus sur cet ouvrage.

Les Dépêches du Bassin Congo (L.D.B.C.) : Pouvez-vous vous présenter ?

Olive Makosso (O.M.) : Je suis Olive Makosso, poète, écrivain, conférencier et président de la structure Mak Production, du mouvement Haut-parleur pour Christ et de l'association Jeunesse en action.

L.D.B.C. : Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à écrire sur le leadership ?

O.M. : "Leadership et challenge" est le signe de mon alliance avec Dieu. Je n'avais jamais envisagé devenir écrivain. Toutefois, j'ai juste réussi à concrétiser une réflexion grâce à la bénédiction du Seigneur. En fait, il y a quelque temps, j'ai traversé des moments difficiles. Je n'avais ni travail ni argent. C'était dur ! Dans cette galère, j'ai commencé à réfléchir sur la façon de gagner un peu d'argent. C'est dans ce contexte que mon livre a vu le jour. Depuis cette époque, je me suis investi dans l'écriture. Mon objectif principal est d'assister les managers dans la prise des décisions et participer à la préparation d'une nouvelle génération des leaders.

%

L.D.B.C. : Il existe plusieurs livres qui parlent du leadership. Quelle est donc la particularité du vôtre ?

O.M. : Je puis dire que quelques apôtres ont parlé de Jésus dans leurs écrits. Mais tous ne l'ont pas fait de la même manière. L'écriture est une affaire d'expérience, d'alliance et de conviction personnelle. Je ne viens pas pour battre en brèche le travail abattu par les aînés sur le leadership. Je viens juste apporter ma touche en qualité de leader d'opinion. Je suis persuadé que ce livre se révélera un véritable manuel de chevet pour des dirigeants.

L.D.B.C. : Quelles sont vos attentes ?

O.M. : Je suis convaincu qu'aucune personne ne restera indifférente après la lecture de ce livre. Les connaissances et révélations qui y sont faites permettront aux lecteurs de faire du bon business. Puisse ce livre apporter liberté et pouvoir aux actuels managers et aux futurs leaders.

L.D.B.C. : Votre dernier mot ?

O.M. : Les Congolais ne devraient pas se laisser intimider par les discours vides de sens des prétendus leaders. Que l'Africain en général et le Congolais en particulier demeurent éveillés et deviennent perspicaces dans le business.