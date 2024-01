Congo-Brazzaville: Musique - Vous reprendrez bien un Award ?

Quels poids donnés aux Awards, Oscars et autres récompenses des médias en ligne congolais dans le secteur musical ? En creusant bien, peut-être ne faudrait-il pas se poser la question. Sauf à égratigner le fameux « Game » !

La plupart des médias en ligne congolais nous infligent à longueur de temps des publications incroyablement vides de contenus rédactionnels et trouvant malgré tout écho sur la grande toile. Leur fonds de commerce ? Le buzz, la propagande, les clashs, les « untel a dit »... Au mieux : le simple partage d'une information glanée ici ou là. C'est dans cet affligeant périmètre étriqué de leur approche éditoriale que ces pseudos médias culturels trouvent grâce, d'une part, auprès d'artistes « m'as-tu-vu » confortés dans leurs égos surdimensionnés et, d'autre part, auprès d'un public demandeur d'une lecture à faible débit pour un max de sensationnel.

Ce « gagne pain », pour ces médias qui se contrefichent du sens véritable que l'on peut donner à la culture musicale fait recette ; tout autant en termes de vues qu'en termes de monnaie trébuchante en retour. Car, oui, ces publications sont, en effet, payantes pour afficher sa visibilité et créditer sa notoriété sur les réseaux sociaux. La musique congolaise s'exprime bien souvent également en chiffres - peu importe qu'ils soient parfois truqués par les artistes eux-mêmes - renvoyant l'art de la critique et la critique de l'art au rayon d'une banale comptabilité.

%

Dans cette bataille de buzz, de chiffres et d'égos que nous livre le « Game », la musique en est alors réduite à une simple compétition où figure la quête de popularité au premier rang, l'art proprement dit étant classé aux abonnés absents. Ne cherchez donc pas une éventuelle chronique sur le pourquoi et le comment d'une création, sur l'inspiration des lyrics, le choix des arrangements musicaux, ou quoi ou qu'est-ce.

Pour enfoncer le clou, voilà que ces médias en ligne nous infligent encore, en ce début d'année, tantôt leurs Oscars, tantôt leurs Awards. On ne sait plus si ces récompenses de « l'entre soi », de l'inutile, voire de l'absurde, servent à légitimer ces médias en ligne ou encore à leur donner une visibilité accrue, toujours est-il qu'on distribue les bons points comme à l'école. A ce jeu là, il est inutile d'espérer qu'une artiste brazzavilloise comme Glanys Samba, qui fait rayonner Les Mamans du Congo à travers l'Europe, puisse être nominée. On est dans le « Game » où on ne l'est pas.

On se console en remarquant que certains artistes commencent à prendre leurs distances avec ces récompenses à bon marché, c'est le cas récemment de Spirita Nanda ou Nix Ozay. On se réjouira pour finir que certains médias en ligne dédiés à la culture musicale - on peut citer, par exemple, Wafasso, pourtant spécialisé dans la musique urbaine (comme quoi rien n'est incompatible), ou encore La Congolaise 242 - nous gratifient de véritables articles qui nous éclairent sur la culture et ses acteurs.