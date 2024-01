Angola: Voir ou revoir - « Nayola » de José Miguel Ribeiro

Dans le long-métrage angolais sorti en 2023, trois générations de femmes entrecroisent le passé et le présent.

Trois générations de femmes dans une guerre civile qui dure depuis 25 ans : Lelena, la grand-mère; Nayola, la fille; et Yara, la petite-fille. Nayola part pour la recherche de son mari, qui a disparu au pire moment de la guerre. Des décennies plus tard, le pays est enfin en paix mais Nayola n'est pas revenue. Yara est maintenant devenue une adolescente rebelle et une chanteuse de rap très subversive. Une nuit, un intrus masqué fait irruption dans leur maison, armé d'une machette. Une rencontre qu'elles n'auraient jamais pu imaginer...A travers ces trois générations, plusieurs époques s'entremêlent nourries par des émotions fortes.

« Nayola » est la preuve qu'un film d'animation peut évoquer et faire ressentir pleinement l'Histoire. En 1h 30 min, José Miguel Ribeiro mêle différentes techniques pour aboutir à des images parfois très stylisées, parfois plus représentatives pour ancrer le récit dans la rude réalité de la guerre. Effectivement, est mis en avant l'impact de la guerre aussi bien sur un pays que sur une famille notamment à travers le point de vue des femmes de ce foyer.

Rempli de mysticisme et de féminité, ce film à la fois émouvant et éducatif a été rythmé par la musique de Bonga et réalisé en portugais, avec un sous-titrage en français. Le casting a connu, entre autres, la participation de Ciomara Morais, Angelo Torres...