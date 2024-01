Congo-Kinshasa: Jeux d'échecs - Le jeune Telo Nsana a remporté le tournoi Open de la Fécojec à Kinshasa

Telo Nsana chez les cadets (7-15 ans) et Gaspard Mashala chez les seniors (20-85 ans) ont remporté le tournoi Open de la Fédération congolaise du jeu d'échecs (Fécojec) 2023. Organisée du 29 au 30 décembre 2023 à Kinshasa, cette compétition a bénéficié de l'appui du club Ubuntu Chess de Henri Mova.

Dans la catégorie des cadets, Telo Nsana a regné en maître, raflant la palme d'or devant quatorze candidats. Ce jeune espoir âgé de 10 ans de l'école Académie des sciences et technologie (Ascitech) de Kinshasa a remporté ses six parties du tournoi. Il s'est classé premier, devançant Joël Nsambu et Krysty Nsana également d'Ascitech. Grâce au Club d'échecs de cette école, ces élèves ont l'occasion d'apprendre à jouer et à se perfectionner à ce jeu de stratégie. Les deux joueurs qui ont bouclé le top 5 de la compétition chez les cadets sont issus du Chess club Motel Fikin, notamment Vainqueur Winner et Germain Lofele.

« J'ai gagné. Je suis super content. Je pense continuer à m'entraîner et à jouer pour améliorer mon niveau » , a confié le jeune vainqueur du tournoi. Signalons-le, Telo Nsana a fait partie des cinq jeunes ayant participé au championnat mondial d'échecs en Egypte, l'année dernière. Réagissant sur la participation des jeunes à l'Open, le président de la Fécojec, Michel Mpunga, a fondé son espoir en l'avenir du jeu d'échecs dans le pays. « Il y a de l'espoir. Nous avons découvert des cadets ayant un certain niveau et des jeunes performants. Cela nous encourage à nous organiser davantage pour aller de l'avant », a-t-il dit.

Après six rounds disputés pendant les deux jours, à raison de trois par jour, Gaspard Mashala de Lubumbashi a obtenu le plus grand nombre de points chez les seniors, se classant premier devant vingt-huit participants. Il a devancé Yves de Biloez de la même ville. Maïsha Nzau du club Élites de Matete, à Kinshasa, a pris la troisième place, dévançant Jean-Claude Sungululu du Chess club de Lemba, à Kinshasa, qui est aussi trésorier de la Fécojec. Notons que Jean-Claude Sungululu a été le tout premier champion d'échecs de Kinshasa. Godé Cissa du Chess club de Lemba a fini cinquième du tournoi.

« Mes impressions sont très bonnes. L'organisation de ce tournoi est une initiative de la Fédération qu'il faut encourager. J'apprécie aussi le fait qu'elle a associé les cadets. L'espoir renaît de voir un jour le jeu d'échecs en République démocratique du Congo prospérer et produire de grands maîtres internationaux« , a confié le nouveau champion d'échecs. Gaspard Mashala joue aux échecs depuis 1989-1990. Aujourd'hui, il est un maître Fide (Fédération internationale des jeux d'échecs). La Fide, fait-on savoir, accorde plusieurs grades honorifiques traduisant le niveau de jeu des joueurs. Cela va du grand maître international, maître international, maître Fide puis candidat maître. Autre maître Fide, Willy Mimbasa a rehaussé de sa présence ce tournoi.

Notons que cette compétition a réuni des joueurs de Kinshasa, de Lubumbashi et du Kongo Central. Les gagnants ont reçu des prix de Dev Solaire, une entreprise spécialisée dans l'énergie solaire et sponsor de la Fécojec.