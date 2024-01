Algérie: Jijel - Les premiers essais de trituration de graines oléagineuses 'en avril prochain' à l'usine Koutama

JIJEL — Le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun, a indiqué, jeudi après-midi à Jijel, que les essais préliminaires de trituration de graines oléagineuses seront effectués en "avril prochain" à l'usine Koutama Agrifood de Taher pour permettre la commercialisation d'huile de table "dès juin 2024".

Le ministre qui s'enquérait de l'avancement des travaux de réalisation de l'usine Koutama Agrifood, située dans la localité de Bazoul, dans la commune de Taher, a souligné, dans une déclaration à la presse, que les travaux "avançaient à un bon rythme, conformément aux délais et au planning convenus précédemment".

M. Aoun a fait part du "grand intérêt" accordé à ce projet par les plus hautes autorités du pays, d'autant, a-t-il rappelé, que cette usine spécialisée dans l'activité de trituration des graines oléagineuses et la production des huiles et de tourteau, contribuera, une fois opérationnelle, à répondre aux besoins du marché national de l'huile de table.

Au début de son exploitation, l'usine couvrira les besoins du marché national de l'huile de table à hauteur d'environ 20 %, et à hauteur de 70 à 80 % en ce qui concerne les aliments pour bétail avant de passer, dans une seconde phase, à l'exportation qui permettra au pays d'engranger des devises fortes, a ajouté, en substance, le ministre.

Le ministre a également indiqué que les différents projets inspectés lors de cette visite, qu'il s'agisse de projets achevés, comme le complexe Algerian Qatari Steel de Bellara, en cours de réalisation, à l'image de Koutama Agrifood, ou relancés, à l'exemple de Jumagro, donneront un surcroît de dynamisme économique à la wilaya de Jijel, en particulier, et à l'Algérie de façon générale, en termes de satisfaction des besoins du marché national en produits sidérurgiques et en huile de table, notamment, en parallèle à l'exportation et son apport de devises fortes, sans compter la création d'un nombre important d'emplois au profit des jeunes de la région.