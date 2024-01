Tunisie: Rapport «RiskMap 2024» / Investisseurs du marché privé - Un environnement d'affaires «acceptable» pour la Tunisie

D'après le dernier rapport «Risk Map» publié récemment par le cabinet de conseil spécialisé en gestion des risques «Control Risks», les taux d'intérêt élevés et les événements géopolitiques ont eu un impact négatif sur le flux des transactions. Le cabinet britannique de gestion des risques globaux «Control Risks» a classé notre pays parmi les nations présentant un risque politique moyen à stable.

Les bouleversements connus en 2022 et 2023 ont entravé le développement des investissements sur les marchés privés. D'après le dernier rapport «Risk Map» publié récemment par le cabinet de conseil spécialisé en gestion des risques «Control Risks», les taux d'intérêt élevés et les événements géopolitiques ont eu un impact négatif sur le flux des transactions. Ainsi, le désordre géopolitique a entraîné une volatilité des prix des matières premières et a eu un impact sur les valorisations sectorielles. Les finances des ménages, leurs modes de consommation et d'épargne ont aussi changé.

Selon le même document, tous «ces facteurs ont conduit à des marchés boursiers moribonds, avec peu de capitaux frais et des volumes de transactions plus faibles, fermant ainsi le canal de liquidité par le biais des offres publiques».

Des risques gérables

%

Egalement, les allocations de capital-investissement se sont taries à la suite de l'effet dénominateur et du retour à une réalité où les investissements à revenu fixe sont considérés comme ayant un meilleur profil risque-rendement que les actions, qu'elles soient publiques ou privées. La certitude d'une collecte de fonds réussie a pratiquement disparu, ou du moins le processus prend sensiblement plus de temps.

Tout cela a rendu les équipes chargées des transactions plus prudentes lorsqu'elles envisagent de nouveaux investissements.

La traditionnelle carte mondiale des risques (Risk Map) a rangé la Tunisie du côté des nations présentant un risque politique moyen à stable.

Durant l'année en cours, la Tunisie disposera d'un environnement d'affaires et macro-économique acceptable pour les investisseurs étrangers.

Ainsi, les questions politiques, sécuritaires, d'intégrité et de transparence seront sans grands risques pour le monde des affaires. Le cabinet «Control Risks» considère que les entreprises qui fourniraient l'effort requis peuvent relever, aisément, ces défis en Tunisie.

Au niveau régional

Concrètement, «Control Risks» a attribué à la Tunisie la note 6 sur une échelle totale de 10, soit la même note que l'année dernière. Il est à préciser que les pays qui obtiennent les premières notes du classement (de 1 à 6) sont retenus comme des pays sûrs tandis que les pays qui obtiennent des notes variant entre 7 et 10 sont des pays qui présentent des risques élevés.

Il est également à mentionner que «Risk Map» évalue les risques selon des critères comme: la probabilité des risques, leur gravité, le degré d'exposition des pays à ces risques et la capacité de ces derniers à les maîtriser. Au niveau de l'Afrique du Nord, la Tunisie est ex aequo avec le Maroc lequel a obtenu, également, la note 6. Avec la note 7 pour l'Algérie et l'Egypte et 8 pour la Libye, ces pays représentent un risque élevé pour les investisseurs.

2024 pourrait être mieux

Le rapport «Risk Map» montre que l'année 2024 sera celle où les conditions macroéconomiques se normaliseront et où le flux des transactions trouvera une «nouvelle normalité». Ainsi, les investisseurs avanceront plutôt que de foncer tête baissée.

Ce même rapport, qui prédit annuellement les risques commerciaux, explique que «les investisseurs doivent garder à l'esprit toute une série de problèmes lorsqu'ils envisagent des transactions en 2024. Trois des cinq principaux risques sont particulièrement importants pour les investisseurs».

Au niveau international, «Control Risk» annonce que les principaux risques pour les investisseurs en 2024 restent les enjeux géopolitiques, sécuritaires, opérationnels et réglementaires.