Afrique: CAN 2024 - Cinq jeunes talents prêts à briller en Côte d'Ivoire

Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations 2024 démarre ce samedi 13 janvier pas et si de nombreux joueurs phares sont attendus avec leur sélection, les jeunes talents se pressent derrière eux pour s'imposer et briller lors de la compétition. Focus sur cinq jeunes qui pourraient marquer cette 34e CAN de leur empreinte.

Ez Abde, un Lionceau au milieu de la concurrence - Maroc

Abdessamad Ezzalzouli (22 ans), surnommé « Ez Abde », a été recruté par l'équipe réserve du FC Barcelone en août 2021 avant d'être promu en équipe première deux mois plus tard. Il n'est pas parvenu à s'imposer chez les Blaugrana, qui l'ont transféré au Real Betis cette saison, où il n'en finit plus de briller avec déjà cinq buts inscrits toutes compétitions confondues. Non-sélectionné par Vahid Halilhodžić pour la précédente CAN au Cameroun, il a participé au parcours historique du Maroc à la Coupe du monde 2022 et compte bien poursuivre sur cette lancée lors de cette CAN en Côte d'Ivoire. Capable d'occuper tous les postes en attaque, il aura fort à faire pour s'imposer au sein de l'attaque marocaine face à des cadres comme Hakim Ziyech (Galatasaray), Youssef En-Nesyri (Séville FC) ou encore Sofiane Boufal (Al-Rayyan SC). Il pourrait cependant s'avérer être un joker intéressant pour cette équipe du Maroc.

Lamine Camara, le goût de la victoire - Sénégal

Milieu de terrain polyvalent, Lamine Camara (20 ans) a rejoint le FC Metz en février 2023, où il est devenu un joueur essentiel depuis le début de la saison 2023-2024 avec 17 matchs disputés. Il a notamment marqué les esprits en inscrivant un but somptueux depuis le milieu de terrain contre l'AS Monaco le 22 octobre dernier. Le jeune Lion a surtout déjà goûté à la victoire avec le Sénégal : il a été sacré lors du Championnat d'Afrique des nations 2022 en étant élu meilleur joueur de la finale contre l'Algérie, puis à nouveau lors de la Coupe d'Afrique des nations U20 2023 en marquant notamment un doublé en demi-finale contre la Tunisie. En Côte d'Ivoire, où les Lions de la Téranga devront défendre leur titre de champions d'Afrique, Lamine Camara compte bien continuer d'agrandir son palmarès.

Karim Konaté, la formation ivoirienne à l'honneur - Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire accueille la Coupe d'Afrique des nations cette année et compte parmi les équipes pressenties pour remporter la compétition. Son secteur offensif est bien fourni avec des cadres comme Sébastien Haller (Dortmund), Jonathan Bamba (Celta Vigo) ou encore Nicolas Pépé (Trabzonspor). Mais le jeune Karim Konaté (19 ans), qui fait partie de la nouvelle génération d'attaquants chez les Éléphants, entend bousculer la hiérarchie. Formé au mythique ASEC Mimosas où il enchaînait les buts, il avait déjà été retenu dans le groupe ivoirien pour la CAN 2022 au Cameroun, mais sans entrer en jeu. Depuis, transféré au RB Salzbourg, où il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 25 matchs, il aborde cette CAN 2024 organisé dans son pays comme une occasion de briller aux yeux du continent.

Kamory Doumbia, un profil atypique au milieu - Mali

Alors que le Mali est encore en quête de son premier sacre en Coupe d'Afrique des nations, le profil atypique de Kamory Doumbia (20 ans) pourrait bien être un atout de taille pour les Aigles. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 12 matchs de Ligue 1 cette saison, le jeune milieu de terrain de Brest a impressionné en inscrivant un quadruplé en 25 minutes contre Lorient le 20 décembre. Le jeune joueur a aussi brillé lors de la dernière journée de qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2024 en inscrivant un doublé face au Soudan du Sud (4-0) le 8 septembre. « La Toupie », en référence à sa petite taille (1,70m) et son explosivité, compte bien tout emporter sur son passage et rafler un premier titre de champions d'Afrique avec le Mali.

Mohamed Amoura, le symbole du renouveau chez les Fennecs - Algérie

L'Algérie tient sûrement son nouveau phénomène en attaque. Alors qu'Islam Slimani (35 ans) va probablement disputer la dernière CAN de sa carrière avec les Fennecs, Mohamed Amoura (23 ans) arrive à point nommé pour reprendre le flambeau. Avec 17 buts marqués en 25 matchs pour l'Union Saint-Gilloise, Amoura effectue une première partie de saison prolifique en Belgique et débarque en Côte d'Ivoire avec l'intention de se montrer davantage que lors de la précédente édition. Sa vitesse et sa technique seront un atout pour une équipe d'Algérie en reconstruction, qui cherchera oublier le mauvais souvenir de la CAN 2022 et son élimination dès le premier tour.