Angola: Le Président de la République inaugure le Centre de formation des journalistes de Huambo

Huambo — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré vendredi, dans la ville de Huambo, le Centre de formation de journalistes (CEFOJOR), doté de capacités innovantes pour former du personnel dans diverses spécialités dans le domaine de la communication.

Après avoir coupé le ruban et dévoilé la plaque, le Chef de l'État, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, et du ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a reçu des informations sur l'infrastructure.

Situé dans le quartier de Macolocolo, à la périphérie de la ville de Huambo, le centre offrira des formations dans les domaines du journalisme, des relations publiques, du multimédia, du cinéma, de la publicité et du marketing numérique dans tout le pays et dans la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

L'infrastructure, estimée à environ 35 millions de dollars américains, comprend six bâtiments, dont un réservé au service de restauration, deux terrains multisports et six résidences de transit, de types T4 et T3, en plus des studios TV, Radio et Presse.

Il dispose également de 16 salles de classe, 88 dortoirs pour 200 étudiants, un auditorium d'une capacité de 300 personnes « du nom » de l'enseignante et écrivaine Gabriela Antunes, un studio de photographie, outre d'une bibliothèque, d'une infirmerie et d'une salle numérique.