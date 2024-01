Togo: Les femmes à l'honneur

La 8e édition de la Woman Night aura lieu du 8 au 10 mars. L'évènement s'étend désormais sur trois jours.

L'occasion d'organiser un Forum sur l'autonomisation et le Leadership féminin, un concert public dédié aux femmes avec des artistes nationaux et internationaux et un gala de charité.

Cette initiative revient à la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique créée en 2017. Elle est née de la conviction que la santé et le bien-être des femmes ainsi que de leurs enfants sont des éléments essentiels du progrès et du développement durable.

La Fondation soutient les femmes dans leur quête d'autonomie, d'égalité et de justice.

Elle met en place des programmes et des initiatives visant à renforcer les systèmes de santé maternelle et infantile, à promouvoir l'accès à l'éducation et à l'information en matière de santé, et à sensibiliser et mobiliser les communautés pour favoriser un changement positif et durable.

La Fondation est dirigée par Marie-José Trenou.