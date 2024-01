Angola: Huambo dispose d'un Centre Intégré de Formation Technologique

Huambo — La province de Huambo dispose, depuis aujourd'hui vendredi, d'un Centre Intégré de Formation Technologique (CINFOTEC) pouvant accueillir 1.464 stagiaires, inauguré par le Président de la République, João Lourenço.

L'infrastructure, avec plus de 30 laboratoires et six ateliers, est un don de la République populaire de Chine au gouvernement angolais, dans le cadre d'un investissement d'environ 28 millions de dollars américains, dans le but de fournir une formation technico-professionnelle de qualité, en particulier pour les jeunes.

Rattaché à l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) du Ministère de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MAPTSS), le CINFOTEC de Huambo accueillera 732 stagiaires à chaque période de formation, visant leur recrutement sur le marché du travail et l'auto-emploi.

Il dispose également d'un auditorium de 132 places, d'un terrain polyvalent, d'un laboratoire de robotique, d'un atelier de machines agricoles, d'une ligne de production, de lecture de coordonnées tridimensionnelles, des ateliers des entreprises Cisco, Furukawa et Huawei, de commande numérique par ordinateur (CNC) et de zones administratives.

CINFOTEC dispensera des cours de métrologie, hygiène et sécurité du travail, premiers secours, contrôle de qualité, technologies de l'information et de la communication : réseaux informatiques et maintenance d'ordinateurs, câblage structuré, informatique des utilisateurs, montage photo et multimédia, logique de programmation, développement Web, intégration de systèmes de communication, entre autres.

CINFOTEC a pour objectif d'offrir aux jeunes stagiaires un métier leur permettant, après la formation, de repartir avec des connaissances techniques en serrurerie, soudure, mécanique, électricité basse tension, informatique, photographie, montage vidéo, communication multimédia, entre autres.

Située dans la périphérie de la ville de Huambo, l'infrastructure a été construite sur une superficie de 6.531,17 mètres carrés, sur une superficie totale de 20.576 m2.

Le CINFOTEC de Huambo est le troisième du pays, après ceux de Talatona, ouvert en 2008, et Rangel, en 2017, tous deux situés dans la province de Luanda.