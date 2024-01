Sénégal: Mise en oeuvre du Pace - La BAD contribue à hauteur de 72 milliards de Francs CFA

La Banque africaine de développement (Bad) appuie le Programme accélération compétitivité et emplois (Pace) à hauteur de 72 milliards de Francs Cfa selon Hatem Fellah de la Banque africaine de développement.

Hatem Fellah qui a représenté la Bad jeudi, 11 janvier à Dakar, à la rencontre d'échanges autour du Programme d'accélération compétitivité et emploi, a déclaré cet appui est fourni à travers le Programme d'appui et d'accélération industriel, à la compétitivité et à l'emploi (Paaice).

Il a souligné, lors de cet événement organisé par le ministère sénégalais en charge de l'économie, du plan et de la coopération que ce programme permettra, à terme, de renforcer la compétitivité de six chaînes de valeur stratégiques, d'accorder un financement de 27,5 millions d'Euros à destination de jeunes et de femmes.

M. Fellah confie que le programme Paaice qui s'inscrit dans la stratégie opérationnelle de la Bad au Sénégal contribuera à créer, au moins, 50 mille emplois, à mobiliser l'investissement privé à travers la capitalisation du Fonds de préparation des projets de partenariat public-privé et à faire bénéficier le Sénégal des opportunités qu'offre la mise en oeuvre de la Zone libre-échange continentale africaine (Zlecaf).