Sénégal: Mise en oeuvre du Pace - L'appui de la Banque mondiale est sur la sur la bonne voie (Directrice régionale)

La directrice régionale de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest a pris part jeudi, 11 janvier 2024 à Dakar, à la rencontre d'échanges autour du Programme d'accélération compétitivité et emploi (Pace), organisée par le ministère sénégalais en charge de l'économie, du plan et de la coopération.

Keiko Miwa a fait savoir, dans son allocution, que la Banque mondiale (BM) est fière d'appuyer l'Etat du Sénégal dans la mise en oeuvre du Pace, à travers le programme Emplois, transformation économique et relance (Eter) avec un financement de 125 millions de dollars américains.

A l'en croire, les objectifs d'appui de la Banque mondiale au Pace sont d'accélérer la compétitivité des Micro, petites et moyennes entreprises (Mpme), des chaînes de valeurs qui ont été sélectionnées et d'augmenter des investissements privés pour un impact maximum sur la transformation économique et la création d'emplois.

Depuis le lancement du Pace, la directrice pays de la BM pour le Sénégal, la Gambie, le Cabo Verde, la Guinée-Bissau, et la Mauritanie a confié que l'appui de l'institution est sur la bonne voie avec des résultats prometteurs sur tous les domaines concernés.

Pour étayer ses propos, Mme Miwa a noté que le programme a soutenu, au sein de l'Agence d'encadrement et de développement des petites et moyennes entreprises (Adepme), la création de quatre (04) guichets techniques qui ont permis d'appuyer plus de 3900 entreprises à accroître l'adoption des technologies et des compétences de gestion. Parmi celles-ci presque 2000 ont été appuyées à la formalisation.

Elle a cité également que le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) a fourni plus de 17 millions de dollars de garantie partielle et que le Fonds de préparation des projets de partenariats public-privés a été capitalisé avec l'équivalant de 1 million de dollars.

Citant un rapport de l'Agence d'encadrement et de développement des petites et moyennes entreprises, Mme Miwa a souligné que plus de 20 mille emplois ont été créés et maintenus, ce qui montre qu'il est encore possible d'obtenir un impact encore beaucoup important en s'appuyant sur cette approche innovant et prometteur.