Sénégal: Finance islamique - Al Rahma microfinance démarre ses activités

Le Ministre de la Micro finance de de l'économie sociale et solidaire Victorine Ndeye a présidé hier, jeudi 11 janvier la cérémonie de lancement officiel des activités de Al Rahma micro finance islamique, une filiale de la banque nationale pour le développement économique (Bnde). La création de cette nouvelle institution vient renforcer le secteur de la finance islamique peu développée dans le marché sénégalais.

Les activités de AL RAHMA micro-finance islamique, une filiale de la Banque Nationale pour le Développement Économique (Bnde), ont été officiellement lancées hier, jeudi 11 janvier en présence du Ministre de la Micro finance et de l'économie sociale et solidaire Victorine Ndeye. Cette institution vient renforcer le secteur de la finance islamique peu développée dans le marché sénégalais.

«Le lancement des activités de AL RAHMA est le résultat de notre adhésion aux valeurs éthiques et principes de base du financement Halal. Il témoigne également de notre volonté de répondre concrètement aux besoins d'une clientèle à la recherche d'offres de financement conformes à ses valeurs et croyances», soutient Dr. Abdoulaye Niane, président du conseil d'administration de Al Rahma.

Selon Mouhamadou Lamine Fall, directeur général de Al Rahma, la finance islamique est l'une des alternatives les plus efficaces pour donner à chaque composante de la société la chance d'avoir les moyens de réaliser les rêves de sa vie.

%

«Les chiffres sont là pour en témoigner. La structure de notre société composée quasi-exclusivement de croyants et de musulmans à plus de 95% est, nous en sommes convaincus, un terreau fertile à son éclosion», indique-t-il. Par ailleurs, il relève que la finance islamique, tout en bannissant l'intérêt, la spéculation et l'incertitude excessive, promeut le partage équitable des risques et des gains, le financement de l'économie réelle, la transparence et la justice dans toutes les transactions. Toutefois, quoique obéissant aux principes de la charia, M. Fall précise que la finance islamique n'en reste pas moins ouverte à toutes les personnes de toutes les obédiences, sans aucune discrimination, ni de race, ni de religion.

Pour sa part, le Ministre de la Micro finance et de l'économie sociale et solidaire Victorine Ndeye pense que cette initiative s'inscrit dans la continuité de la volonté du Sénégal de diversifier les services financiers disponibles, en accordant une attention particulière aux besoins des populations sous-servies et démunies. Selon elle, AL RAHMA est appelée à jouer un rôle essentiel dans le développement économique en offrant des services financiers conformes aux principes de la charia. Elle contribuera ainsi, poursuit-elle, à répondre aux aspirations des populations et à favoriser leur autonomisation et la promotion de l'entreprenariat.

Pour terminer, le Ministre a exhorté les dirigeants de AL RAHMA à s'inscrire dans l'innovation, en proposant des produits et services financiers conformes aux valeurs éthiques de la finance islamique à des conditions favorables notamment au profit des populations en situation de vulnérabilité.