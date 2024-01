Afrique: CAN 2023 - Des légendes du sport exhortent à œuvrer pour un monde sans paludisme

Alors que 24 nations seront représentées lors du tournoi de la CAN de cette année avec plus de 1,5 million de visiteurs attendus en Côte d'Ivoire, un communiqué parvenu à notre rédaction informe que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la Côte d’Ivoire a organisé une conférence de presse le 10 janvier afin de sensibiliser sur le Paludisme et inciter à une plus grande action.

Le document indique que des légendes politiques, sportives et culturelles se réunissent pour mettre en lumière la lutte contre le paludisme dans le pays, en Afrique et dans le monde entier. Parmi eux, des icônes du football comme le Portuguais Luís Figo et le Sénégalais Khalilou Fadiga s'engagent auprès des joueurs, des supporters et des principales parties prenantes du prochain grand tournoi, afin d’attirer l’attention sur la maladie.

Le paludisme est un grave problème de santé en Côte d'Ivoire, qui se classe parmi les dix pays présentant les taux les plus élevés de cas de paludisme et de décès dans le monde, en atteste le même communiqué. Malgré les efforts combinés du ministère de la santé et de l'hygiène publique et du Programme national de lutte contre le paludisme, en 2020, la Côte d'Ivoire représentait 3,1 % des cas et 2,5 % des décès dans le monde, poursuit-il.

Selon, Pierre N'Gou Dimba, ministre de la santé et de l'hygiène publique de Côte d'Ivoire, « Le paludisme ne fait pas de discrimination. Il n'épargne personne et il continue de se propager. Nous savons tous que, malheureusement, l'Afrique porte la quasi-totalité du fardeau de cette maladie à l'échelle mondiale. Cependant, malgré ce tableau sombre, nous devons garder espoir et agir. Car chacun, dans cette salle, devant vos écrans, dans les stades et dans les communautés, a un rôle à jouer pour mettre fin à cette maladie ».

En 2022, la même source estime à 249 millions le nombre de cas de paludisme et à 608 000 le nombre de décès dus à cette maladie dans 85 pays. Il s’y ajoute que le continent africain porte une part disproportionnée du fardeau mondial du paludisme. En 2022, le continent abritait 94 % des cas de paludisme (233 millions) et 95 % (580 000) des décès dus à cette maladie.

Par conséquent, en réunissant des décideurs, des stars du football et des donateurs clés, le ministère fait croire qu’il vise à tirer parti du pouvoir de la collectivité pour atteindre les objectifs mondiaux de l'Afrique et du monde, assure le communiqué.

C’est dans cette perspective que le document rapporte les propos de Mme Jessica Davis Ba, Ambassadrice des États-Unis en Côte d’Ivoire qui a déclaré que «La CAN constitue une opportunité capitale qui combine le pouvoir fédérateur du football et la diffusion de messages clés et permet de lancer un appel à l'action qui mobilisera les jeunes, les décideurs, les acteurs du secteur privé et les membres de la société civile pour devenir de véritables ambassadeurs du changement. »