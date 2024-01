Ile Maurice: Effondrement du plafond causé par l'humidité ou... «acte malveillant»

Après avoir dénoncé le manque d'hygiène et la qualité de la nourriture dans les hôpitaux publics, le député travailliste Ehsan Juman revient à la charge. Sur sa page Facebook, il a publié des photos du plafond effondré du nouveau bloc du New Cancer Hospital, qui n'est toujours pas opérationnel. Cette unité a été construite par la firme indienne Swadeshi Civil Infrastructure Private Limited depuis octobre 2018. L'autre bloc de l'ancien hôpital MedPoint est opérationnel depuis octobre 2019.

Ehsan Juman a partagé des photos sur les réseaux sociaux montrant des faux plafonds effondrés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Selon nos informations, l'effondrement a eu lieu le 3 janvier vers 3 heures du matin au soussol du nouveau bloc, dont la construction a été achevée en février 2023. Le ministre de la Santé avait annoncé sa mise en opération pour l'année dernière. Cependant, le ministère n'a pas encore installé les équipements nécessaires, et selon une source, les commandes sont toujours en cours.

En ce qui concerne l'effondrement, l'une des explications avancées est l'humidité. L'hôpital est équipé d'un système de climatisation centralisé qui n'a pas encore été activé pour éviter des dépenses inutiles car ce bloc est toujours inutilisé. En l'absence de climatisation, accompagnée d'un système d'extraction d'air (Air Handling Unit) nécessaire dans un hôpital moderne pour éliminer l'air potentiellement pollué par des microbes - l'air est également filtré avant d'être relâché dans l'atmosphère -, l'humidité s'est installée, surtout au sous-sol, où l'effondrement a eu lieu. Selon notre interlocuteur, l'eau a infiltré le faux plafond.

La liste de soucis s'allonge...

Cependant, au ministère de la Santé, une autre explication est avancée. «Nous soupçonnons des actes de malveillance ou une tentative de vol. Une déposition a déjà été faite à la police le 3 janvier.» D'ailleurs, on avance qu'il y a des caméras de surveillance et des gardiens sur place. Néanmoins, dans le milieu, on nous rappelle qu'il y a eu une série de vols en 2023 malgré la présence du système de sécurité en place.

Cet effondrement survient peu de temps après les dénonciations concernant l'hygiène dans les hôpitaux. Le 31 octobre, Ehsan Juman avait publié des photos montrant des boîtes de conserve périmées dans l'entrepôt de l'hôpital A. G. Jeetoo. Peu après, des photos d'autres hôpitaux ont suivi. À l'hôpital Victoria, à Candos, les images montraient des pigeons se prélassant sur les récipients de préparation de nourriture pour les patients. À BrownSéquard, des légumes étaient à la limite de la consommation, et à l'hôpital de Flacq, de l'huile était réutilisée à plusieurs reprises. Plus tôt dans l'année, plusieurs patients avaient dénoncé la présence de rats à l'hôpital Victoria, et une patiente avait même été mordue au visage.

La question de l'hygiène avait été soulevée lors d'une Private Notice Question de Xavier-Luc Duval en novembre. Le leader de l'opposition avait cité un rapport d'audit accablant, mettant en lumière plusieurs lacunes, notamment l'indisponibilité des feuilles de régime des patients, des draps qui n'étaient pas régulièrement changés, des légumes périmés, et la présence d'insectes dans les chambres et même dans les assiettes des patients. Cependant, le ministre avait affirmé que la boîte de tomates à l'hôpital Jeetoo avait été placée intentionnellement et n'avait pas été achetée par le ministère. En ce qui concerne les légumes, il avait expliqué qu'ils étaient sur le point d'être jetés.