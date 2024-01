Tchad: L'UJT échange avec les journalistes sur la réforme des médias à N'Djaména

communiqué de presse

En ouvrant les travaux, le président de l'Union des journalistes tchadiens (UJT) M. Abbas Mahmoud Tahir, l'inégalité entre les hommes et les femmes est très répandue dans les médias, les droits du travail des journalistes sont gravement bafoués car la plupart d'entre eux travaillent sans aucune forme de contrat, sont largement sous-payés et exploités et ne bénéficient d'aucune forme de prestations de sécurité sociale.

Les journalistes free-lance sont également à la peine puisqu'ils continuent à recevoir des salaires de misère sans aucune forme d'incitation pour leur travail et sont aujourd'hui censés produire des images et du son pour accompagner leur travail. La réforme des médias devient donc plus cruciale que jamais.

La réforme des médias est sans aucun doute un indicateur précieux de la démocratie. Ses indicateurs sont directement liés à la liberté d'expression garantie par l'État de droit au pluralisme des médias, à l'accès à l'Information et à la justice sociale, a-t-il indiqué.

L'organisation de cet atelier d'échange sur la réforme des médias, vise à jeter un regard critique sur les lois et les politiques qui régissent les médias au Tchad.

Il se concentrera également sur la désinformation et le discours de haine, les conditions de travail des journalistes, la convention collective et sa mise en oeuvre par les entreprises de presse, ainsi que la sécurité des journalistes, en particulier des femmes, a-t-il ajouté.

Cet atelier mène la réflexion sur les réformes des médias afin de renforcer les droits du travail, le professionnalisme, la liberté de la presse et d'expression au Tchad. « Durant deux jours, nous espérons que les débats permettront d'enrichir la réflexion sur les reformes des médias que nous avons entrepris depuis 2021 en prélude au Dialogue national inclusif et ouverain (DNIS) », a-t-il conclu le président de l'UJT.

A la fin de ces deux jours d'échanges, les participantes et participants ont formulé diverses recommandations à l'endroit du gouvernement, de l'UJT et des responsables des médias du Tchad.

Pour le gouvernement :

-L'adoption par le Conseil national de transition (CNT) du projet de reformes des lois proposées par l'UJT lors du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) ;

- La revalorisation et la régularité de la subvention accordée aux médias privés du Tchad ;

- L'adoption du projet de loi sur la réglementation de la publicité au Tchad ;

- La ratification de la convention de Florence et son protocole additionnel ;

- La révision de manière paritaire de la convention collective régissant les médias privés au Tchad.

A L'UJT de :

Faire fonctionner l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Tchad (ODEMET) pour promouvoir et faire respecter l'éthique et la déontologie du journaliste tchadien ;

Multiplier les ateliers d'échanges avec les journalistes sur des questions liées aux genres et à l'égalité du genre dans les médias du Tchad ;

Promouvoir l'équité de genre.

Les responsables des médias doivent à leur tour appliquer la convention collective et combattre les violences et les harcèlements sexuels dans les médias.

