Maroc: La présidence par le Maroc du CDH reflète la confiance internationale dans la politique étrangère du Royaume et ses réalisations remarquables dans le domaine des DH (ministère AE du Bahreïn)

Manama — L'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDH) pour l'année 2024, pour la première fois de son histoire, reflète la confiance internationale dans la sage politique étrangère du Royaume et ses réalisations remarquables dans le domaine des droits de l'homme, souligne le Royaume du Bahreïn.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Bahreïn exprime "les félicitations et les bénédictions du Royaume de Bahreïn au Royaume frère du Maroc, à l'occasion de sa victoire à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'année 2024", soulignant que cette élection "reflète la confiance internationale dans sa politique étrangère distinguée et ses réalisations remarquables dans le domaine des droits de l'homme, consolidant la tolérance et la coexistence pacifique et soutenant les objectifs de développement durable".

Le ministère a fait part "de la considération du Royaume de Bahreïn pour les efforts et les initiatives diplomatiques et en matière de droits de l'homme du Royaume frère du Maroc aux niveaux régional et international, et de sa confiance dans ses capacités à diriger cet organisme intergouvernemental international et à soutenir ses objectifs en matière de promotion et de protection des droits de l'homme dans les différentes parties du monde", souhaitant au Royaume du Maroc et à son peuple frère "davantage de progrès et de prospérité sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", ajoute le communiqué.

Le Maroc a été élu à la présidence du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies pour l'année 2024, lors d'un vote tenu mercredi à Genève.

Sur les quarante-sept membres du Conseil, 30 ont appuyé la candidature du Maroc, face à celle de l'Afrique du Sud, qui n'a recueilli que 17 votes.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a souligné que cette élection du Maroc, pour la première fois de son Histoire, à la Présidence de ce prestigieux organe onusien, exprime une reconnaissance par la Communauté internationale, de la clairvoyance de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en matière de protection et de promotion des droits de l'Homme.