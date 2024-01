Maroc: 84 candidats en lice pour la 8ème édition du Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau (Comité permanent)

Rabat — Le secrétariat du Grand Prix Mondial Hassan II de l'eau a reçu, pour sa 8ème édition, 84 candidatures, selon le comité permanent de ce prix, qui a tenu sa deuxième réunion vendredi à Rabat consacrée à l'examen et à la sélection des candidatures qualifiées pour remporter cette prestigieuse distinction.

Cette réunion, présidée par le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, intervient après une première réunion tenue le 09 juin 2023 à Rabat, consacrée à la discussion du processus préparatoire de la huitième édition de ce Prix dont le thème spécifique choisi a été "la sécurisation des ressources en eau pour la souveraineté alimentaire et le partage de la prospérité", à la nomination des membres du Jury, ainsi qu'au choix du thème spécifique de l'édition.

Un intérêt particulier a été accordé à ce sujet essentiel qui est la sécurité alimentaire et de l'eau, compte tenu des effets du changement climatique, ce qui en fait une question d'actualité pressante, a déclaré à la presse M. Baraka, ajoutant que c'est aussi l'occasion de récompenser une organisation gouvernementale ou non gouvernementale, ou encore un particulier pour le meilleur projet ayant trait à cette denrée vitale.

La valeur financière du prix a été augmentée pour atteindre 500.000 dollars américains, a-t-il ajouté, soulignant son impact positif sur la réalisation d'un certain nombre de projets destinés à la population, en relation avec le développement mondial observé dans le domaine des ressources en eau.

De son côté, M. Driss Dahak, membre de l'Académie du Royaume, a relevé dans une déclaration similaire que cette deuxième réunion du Comité Permanent du Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau dans sa huitième édition a été consacrée à l'examen des candidatures en lice pour ce prix qui sera décerné lors de la cérémonie plénière d'ouverture du dixième Forum Mondial de l'Eau, qui se tiendra à Bali, en Indonésie.

Ce prix international, qui distingue le Maroc des autres pays du monde, porte le nom de Feu SM le Roi Hassan II "en tant que leader pionnier sur la question de la gouvernance de l'eau, des idées qui ont par la suite été proposées aux niveaux international et mondial", a-t-il noté.

Ces candidatures reflètent l'étendue de la diversité et de la multiplicité, que ce soit au niveau géographique dans la mesure où toutes les régions du monde sont couvertes, ou au niveau des profils des candidats, organisations internationales, organisations gouvernementales et non gouvernementales, centres de recherche ou des individus, notamment des chercheurs, des professeurs, des entrepreneurs, des experts et des inventeurs, ou au niveau des sujets abordés, tels que la gestion intégrée des ressources en eau, le dessalement de l'eau de mer, la qualité de l'eau, l'atténuation des effets du changement climatique, la réutilisation des eaux usées, la diplomatie de l'eau, la coopération et la conservation des ressources en eau.

Le Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau constitue l'un des prix les plus prestigieux et mondialement reconnus. Créé en 2002, ce prix est une initiative conjointe du Royaume du Maroc et du Conseil Mondial de l'Eau, qui commémore la mémoire de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, pour sa vision clairvoyante et stratégique en faveur de la préservation et la gestion durable et intégrée des ressources en eau, ainsi que pour ses efforts visant à renforcer la coopération internationale dans ce domaine.

À l'image des éditions précédentes, le Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau, dans sa huitième édition, sera décerné lors de la cérémonie plénière d'ouverture du dixième Forum Mondial de l'Eau, qui se tiendra cette année à Bali, en Indonésie du 18 au 24 mai 2024. Le lauréat recevra un chèque d'une valeur de 500.000 dollars américains, et bénéficiera d'une reconnaissance et d'une visibilité internationale