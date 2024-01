Sénégal: CAN 2023 - Sénégal-Côte d'Ivoire, la finale rêvée des Ivoiriens

La 34e de la Coupe d'Afrique des Nations débute ce samedi. Les populations de Yamoussoukro en sont déjà aux pronostics. L'affiche Sénégal-Côte d'Ivoire est leur finale rêvée ; même si les deux équipes pourraient se rencontrer avant ce stade de la compétition.

En Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro particulièrement, le Sénégal a la cote. Les champions d'Afrique focalisent toutes les attentions et sont désignés comme les grands favoris de ce tournoi. Pour les populations locales, le match Sénégal-Côte d'Ivoire est une finale de rêve. Et elles espèrent que ces deux équipes se croiseront pour l'acte final. Elles sont convaincues que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont les deux meilleures équipes de cette 34e édition de la Can et ont les arguments nécessaires pour aller jusqu'au bout. Ici, on ne se gêne guère pour afficher sa préférence pour cette affiche. Teli Eric Jaurès est convaincu que le Sénégal sera sacré au soir du 11 février. «J'aime bien cette équipe du Sénégal, parce qu'elle dispose de bons joueurs. En plus, elle est unie et bien organisée», a-t-il indiqué.

Que le Sénégal décroche une deuxième étoile ne sera pas une surprise pour lui. «Je suis Ivoirien, mais je prie que le Sénégal remporte la Can, parce que c'est une bonne équipe. Ils sont soudés et ont un sélectionneur local qui inspire le respect. Les Sénégalais étaient unis et solidaires. C'est pour cette raison qu'ils avaient remporté le titre au Cameroun», a indiqué Teli Eric Jaurès. Ce qui n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire qui, selon lui, n'est pas très bien organisée. «Il y a beaucoup de divergences autour de l'équipe. La Côte d'Ivoire a une bonne équipe, mais quand on élimine un grand joueur comme Zaha, c'est déplorable», a-t-il fait savoir. «Quand vous êtes unis, vous pouvez avancer et la Côte d'Ivoire n'est pas unie», a-t-il déploré.

Koffi Amani est convaincu que la Côte d'Ivoire va battre le Sénégal, même s'il reconnaît que notre pays a «une bonne équipe bien structurée, bien organisée». Selon lui, la Côte d'Ivoire joue la Can à domicile ; ce qui, selon lui, est une source de motivation. «Notre président Alassane Ouattara est un gagneur. Il a donné la voie et il a tout mis en oeuvre pour que la coupe reste chez nous. Les supporters sont mobilisés et le jour de la finale, le stade sera rempli, pour booster l'équipe vers la victoire».

Pour M. Amani, la Can de 1984 pendant laquelle les «Éléphants» avaient été éliminés au premier tour, est un vieux souvenir. «Ce sera différent de 1984. Avec beaucoup d'échecs, on a appris. On est revenus beaucoup plus forts que le Sénégal», a-t-il indiqué. «En 1986, la Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal et en 1992, on a remporté la Can qui s'est jouée au Sénégal. Et comme dit l'adage, jamais deux sans trois», a-t-il indiqué. Pour Aubin N'Zebo, le trophée ne sortira pas de la Côte d'Ivoire, car, croit-il savoir, les «Éléphants» sont déterminés à rester maîtres chez eux. «Nous attendons cette Can depuis quarante ans et nous ne laisserons pas le Sénégal gâcher notre fête», a-t-il insisté.

Sapeur-pompier et guide à la Fondation Houphouët-Boigny, Kouakou Dappa est également pour une finale Côte d'Ivoire-Sénégal. «Ce sera une belle finale, mais si le Sénégal gagne, on fermera toutes les frontières», a-t-il ironisé, non sans reconnaître le talent de l'équipe d'Aliou Cissé. M. Dappa est convaincu que les «Éléphants» sortiront victorieux de cette confrontation.

Maxime Dano, libraire, est du même avis. «Nous voulons jouer le Sénégal en finale. J'aime le pays, j'aime Sadio Mané qui est un bon joueur. Mais la coupe va rester chez nous, parce qu'on a une bonne équipe, la meilleure équipe de cette Can», assure-t-il. Sa collègue, Kadio Valentine, quant à elle, supporte le Sénégal. Grâce, dit-elle, à la générosité de Sadio Mané. «En plus d'être un grand joueur, il a le coeur sur la main», a-t-elle justifié. Cependant, a-t-elle précisé, son coeur penchera du côté de son pays une fois que le Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire en finale. Et elle souhaite de tous ses voeux que le trophée reste en Côte d'Ivoire.

Pour l'heure, la finale est encore loin. La compétition démarre demain. La Côte d'Ivoire devra d'abord sortir indemne de son groupe qu'elle partage avec le Nigeria, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Le Sénégal devra en faire de même dans le groupe C où il affrontera le Cameroun, la Gambie et la Guinée.