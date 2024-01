Sénégal: CAN 2023 - Vingt-cinq joueurs à l'entraînement collectif, Ballo-Touré ménagé, Sabaly absent

Yamoussoukro — Vingt-cinq joueurs ont pris part, vendredi après-midi, à Yamoussoukro, à l'entraînement collectif de l'équipe nationale de football du Sénégal qui prépare son match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des nations contre la Gambie, lundi à, 14h GMT.

Cette troisième séance d'entraînement des Lions a été ouverte à la presse durant les 15 premières minutes.

Tous les joueurs ont foulé la pelouse du terrain annexe du stade Charles-Konan Banny à l'exception de Youssouf Sabaly, absent. Le joueur de Bétis Séville (Espagne) ne s'est pas entraîné avec le groupe.

Fodé Ballo-Touré, ménagé, a prolongé sa course avec un préparateur physique pendant que le reste du groupe s'entraînait.

L'équipe nationale de football du Sénégal, championne d'Afrique en titre, est arrivée mercredi soir à Yamoussoukro, ville du centre de la Côte d'Ivoire où les Lions ont pris leur quartier à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations qui démarre, samedi.

Le Sénégal, pour faire honneur à son statut de champion en titre, doit se faire respecter d'entrée dans un derby qui s'annonce disputé, en attendant pour les Lions de se frotter à la Guinée, avec tous les enjeux liés à la rivalité de voisinage.

Dans l'histoire de la CAN, seules trois équipes - le Ghana (1963-1965), le Cameroun (2000- 2002) et l'Égypte (1957-1959 et 2006, 2008, 2010) - sont parvenues à conserver leur trophée. La plupart du temps, le tenant du titre peine même à passer les phases de poule.

Les Sénégalais seront donc très attendus à la CAN, où ils devront faire face à 23 autres équipes qui rêvent de lui succéder. Les Lions doivent surtout faire avec la malédiction du champion.

L'édition de cette année va se dérouler dans cinq villes et cinq stades : Abidjan (stade Alassane Ouattara et stade Félix Houphouët-Boigny), Bouaké (stade de la Paix), Korhogo (stade Amadou Gon Coulibaly), San-Pedro (stade Laurent Pokou) et Yamoussoukro (stade Charles Konan Banny).

Le stade Alassane Ouattara accueillera le match d'ouverture et la finale.

Le match d'ouverture va opposer la Côte d'Ivoire, le pays hôte, à la Guinée-Bissau.