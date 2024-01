Sénégal: Kolda - La gestion du foncier au menu d'une formation

Kolda — Un atelier régional de formation des autorités administratives, élus et chefs de services sur la gestion du foncier s'est ouvert, vendredi à Kolda (Sud), à l'initiative du projet Cadastre et sécurisation foncière (Procasef) en partenariat avec la direction générale de l'administration territoriale (DGAT)

»Nous voulons à travers ces rencontres d'échanges et de partages harmoniser les axes d'intervention sur les lois et règlements dans la gestion du foncier, la loi 64-46 qui date 1964 n'est pas souvent comprise et connue par des acteurs notamment communautaires qui mettent avant le droit coutumier et cela pose un problème dans la compréhension. Il faut harmoniser cette compréhension sur la loi concernant le foncier », a déclaré Massaer Diop, spécialiste du foncier au Procasef.Pendant deux jours, les acteurs vont partager et échanger sur les modules notamment le domaine de l'Etat, la décentralisation, le domaine national, le foncier et la réglementation, les lotissements communaux, le code minier et forestier etc.

Le Procasef qui s'inscrit dans le cadre de la légalité et la gestion du foncier couvre 131 collectivités territoriales à travers le Sénégal dont 12 dans la région de Kolda. Le suivi est assuré par des unités installées dans des régions.