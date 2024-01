Cote d'Ivoire/Sénégal: CAN 2023 - Abidjan et Yamoussoukro dans la ferveur de la CAN

Yamoussoukro — A vingt-quatre heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), les capitales économique et administrative de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Yamoussoukro, sont plongées dans l'effervescence de la plus prestigieuse des compétitions sportives sur le contient.

A Abidjan, le visiteur a un avant goût de cette ambiance dés son arrivée à l'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny. En allant récupérer ses bagages, il est accueilli par l'immense photo d'un homme d'un âge mur, habillé en tenue baoulé, affichant un large sourire, les mains ouvertes et tendues vers l'avant en signe d'hospitalité.

Une image qui traduit le mieux le Akwaba (bienvenue) peint sur tous les murs et espaces publics de la ville.

C'est cet atmosphère chaleureux et convivial qui accompagne les étrangers jusque dans le hall d'arrivée où sont installés les carrousels à bagages.

Les drapeaux des 24 pays participants à la CAN et les posters de joueurs de la Côte d'Ivoire ornent cette partie de l'Aéroport et même les Duty Free.

Ici, tout le monde joue à fond la »CANmania ». Même les stewards ne sont pas en reste. Sur leurs joues, ils ont colorié les couleurs du drapeau de la Côte d'ivoire, chacun y allant de son imagination. Pour certains c'est en forme de coeur et pour d'autres en bandes horizontales.

A l'Aéroport international d'Abidjan, une foule inhabituelle envahit toutes les 30 minutes le hall d'arrivée. "Nous sommes débordés, aujourd'hui et nous sommes en sous-effectif", dit un agent qui se dirigeait à pas assurés vers la sortie.

Dehors, une grande foule attendait, pancartes à la main. Certains sont venus chercher des passagers et d'autres pour vendre des puces de téléphone.

Dans le décor, un immense éléphant en plastique gonflable habillé avec le maillot de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire et le chapeau baoulé vissé sur la tête. A côté, une troupe danse et chante aux rythme et sonorité du pays des lagunes.

L'attention des spectateurs est un peu détournée par la présence du technicien français Hervé Renard, vainqueur de la CAN avec la Côte d'Ivoire en 2015, véritable star en terre ivoirienne. Tout le monde se bouscule pour prendre un selfie avec lui, histoire d'immortaliser le moment.

A la sortie de l'Aéroport, les dernières décorations de fin d'année inspirées du thème de la CAN embellissent encore les larges routes et artères de la ville ivoirienne.

A 235 Kms d'Abidjan, la belle ville de Yamoussoukro n'est pas en reste. La capitale administrative de la Côte d'Ivoire qui accueille le groupe C composé du Sénégal, de la Guinée, de la Gambie et du Cameroun s'est parée de ses plus belles couleurs pour plonger dans l'ambiance de la CAN.

Ici, toute la population est mobilisée pour déblayer et nettoyer les principales avenues. Les drapeaux sénégalais, camerounais, guinéens et gambiens flottent partout dans la ville aux immenses cocotiers.

La ville du lagon au caïman démarre sa CAN, lundi, avec le match Sénégal-Gambie à 14h, suivi de la rencontre Cameroun-Guinée à 17h au stade Charles Konan Banny.