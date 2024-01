Congo-Kinshasa: Riyad - Le Future Minerals Forum s'est clôturé jeudi

La RDC, pays minier par excellence a pris part à ses assises avec une forte délégation conduite par la ministre des mines.

L'un des sujets abordés lors de ce forum a été la nécessité pour la RDC de mieux documenter ses richesses minières car une bonne partie du sous-sol congolais est encore inexploité. A ce jour, seuls 19% des gisements sont documentés selon les experts. Le directeur général du service géologique national qui a pris part à ce forum aux côtés du directeur du cadastre minier et d'autres acteurs étatiques congolais espèrent que le rapprochement RDC-Arabie Saoudite permettra de relever le défi de la faiblesse quand il s'agit de la prospection dans le secteur extractif.

625.000 dollars Americans, c'est l'enveloppe remise à l'Agence des zones Economiques spéciales jeudi 11 janvier à Kinshasa, par le Fonds de Promotion de l'Industrie, FPI dans le but de renforcer la viabilisation de ces espaces.

Inauguration jeudi à Kinshasa de la nouvelle usine de la société Manitech. Manitech est une entreprise congolaise de production de la confiture, du beurre des cacahuètes et de la purée de piment. Son initiatrice Sivi Malukisa est l'une des bénéficiaires du concours des plans d'affaires COPA, organisé par le Projet d'Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises, « PADMPME ». Un programme de soutien que le gouvernement de la RDC avait mis sur pied, avec l'appui de la banque mondiale, pour promouvoir les initiatives économiques des opérateurs du secteur des MPME.

Après la Tanzanie et le Kenya, L'Ouganda ouvre ses frontières à la RDC pour des échanges commerciaux en supprimant l'exigence des visa d'entrée depuis le 4 janvier dernier. Dans la province de l'Ituri, une centaine d'opérateurs économiques et autres habitants qui voyagent chaque jour dans ce pays voisin ne payent plus de visa. Selon la Fédération des Entreprises du Congo en Ituri, cela a une légère incidence sur les prix de marchandises qui sont revus à la baisse aux différents marchés en Ituri et favorise la promotion de commerce pour de citoyens à faible revenu. Son président indique cette mesure profite plus aux pays voisins qui exportent plus de 80 pourcents à l'Est de la RDC. Lucien MULIRI est l'invité de l'économie.