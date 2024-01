Ethiopie: Le succès de la diplomatie nationale doit être perpétué par les générations successives - VPM et MAE

<strong>Addis Ababa — La diplomatie réussie de l'Éthiopie devrait être perpétuée par les générations successives, a fait remarquer le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, lors de l'ouverture d'une table ronde aujourd'hui.

Cette table ronde s'inscrit dans le cadre de l'exposition diplomatique qui s'est ouverte hier au Musée des sciences.

En ouvrant le débat, le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères a évoqué les réalisations diplomatiques de l'Éthiopie sur la scène mondiale et a rappelé la participation active de la nation à la formation de la Société des Nations et de son successeur, l'Organisation des Nations unies.

Les efforts diplomatiques de l'Éthiopie ont été amplifiés par les ancêtres et continuent d'être renforcés par la génération actuelle, a déclaré M. Demeke, en mentionnant les efforts diplomatiques fructueux, en particulier dans la création des Nations unies et d'autres organisations internationales, et sa position ferme pour résoudre les problèmes de manière pacifique.

Selon lui, le partage d'expérience avec des diplomates de carrière permet d'élargir la diplomatie du pays dans diverses sphères et le débat permettra de mieux comprendre la diplomatie de l'Éthiopie dans le passé et le présent.

Parmi les panélistes, le professeur Bahru Zewde a présenté les traits saillants des relations diplomatiques de l'Éthiopie à travers les âges, en se concentrant principalement sur les relations commerciales, les liens avec l'Europe, la quête de modernisation et l'accès à la mer, l'institutionnalisation des relations étrangères et le multilatéralisme ainsi que le panafricanisme.

Soulignant la continuité de la politique étrangère de l'Éthiopie, l'ancien ambassadeur et membre de la Chambre des représentants du peuple, Dina Mufti, a évoqué les principales réalisations diplomatiques du pays pendant et après la guerre froide.

Les "travaux diplomatiques réalisés à différentes époques nous ont permis de marcher la tête haute aujourd'hui", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur Dina a insisté sur la nécessité de promouvoir la bonne réputation que l'Éthiopie s'est forgée au fil des ans en garantissant la paix et la stabilité des pays voisins et en participant aux opérations de maintien de la paix.

Konjit Sinegiorgis, ancien ambassadeur bien connu, a expliqué l'engagement de l'Éthiopie en faveur du principe de sécurité collective lors de son adhésion à la Société des Nations et aux Nations unies.

Elle a également souligné le soutien ferme de la nation aux luttes de décolonisation et de libération, ainsi que le rôle joué par l'Éthiopie dans la formation de l'Organisation de l'unité africaine.

L'ambassadeur Konjit, qui a été diplomate pendant 53 ans, a souligné que "l'Éthiopie est un pays qui a efficacement surmonté les pressions exercées sur sa diplomatie".

Le directeur exécutif du Centre pour le dialogue, la recherche et la coopération (CDRC), Abdeta Dribssa, a également présenté son point de vue critique sur la politique étrangère de l'Éthiopie par rapport aux indicateurs clés des réalisations et des défis en matière de politique étrangère, y compris les contextes internes et externes, les processus de prise de décision en matière de politique étrangère, l'opinion publique, la rivalité entre les puissances mondiales, entre autres.

En conclusion, les participants au panel ont exprimé leur point de vue sur la question et ont souligné que la sécurité collective est cruciale pour la politique étrangère de l'Éthiopie, et que le pays doit continuer à promouvoir ses principales réalisations