Ethiopie: La poursuite de l'accès au port et à la mer n'est pas un ordre du jour qui doit être laissé au seul gouvernement - Les universitaires

<strong>Addis Ababa — Les universitaires ont fait remarquer que la recherche de ports propres et d'un accès à la mer n'est pas un programme qui doit être laissé au seul gouvernement.

Une table ronde intitulée "Accès aux routes maritimes pour l'intégration économique et la paix durable" a été organisée à l'université de Jimma.

Les participants à la table ronde ont fait remarquer que la propriété des ports et l'accès aux routes maritimes ne sont pas des questions qui doivent être laissées au seul gouvernement.

Ils ont souligné la nécessité de capitaliser sur l'importance de l'accès à la mer et du développement portuaire pour réaliser l'intégration régionale et la paix durable.

Les participants ont également noté qu'il est important de considérer la valeur du développement portuaire comme un outil de promotion de l'intégration économique et de travailler à sa mise en oeuvre à l'unisson.

Les documents présentés lors de la table ronde sur l'accès aux ports ont montré les avantages qu'il pourrait apporter à la nation par rapport à la réalité objective au niveau international.

Les participants à la table ronde ont souligné la nécessité d'impliquer les institutions, les personnalités et les diplomates dans le rôle et les avantages fondamentaux que l'accès aux routes maritimes et aux ports pourrait apporter au développement économique national et à la prospérité du pays.

Rahel Asefa, doyen de la faculté de droit et de gouvernance de l'université de Jimma, a fait remarquer que la recherche d'un accès aux voies maritimes de manière pacifique et légale, basée sur le principe diplomatique du donnant-donnant, doit être encouragée de manière efficace.

Compte tenu des avantages que l'accès à la mer pourrait apporter au pays, les efforts déployés par l'Éthiopie pour parvenir à un accord sur le développement des ports doivent être soutenus, a ajouté M. Rahel.

Étant donné que le programme de possession de ports et d'accès à la mer implique un plus grand avantage national pour le pays, la question ne devrait pas être discutée uniquement lorsque le gouvernement délibère à ce sujet, mais devrait être soulevée et discutée à l'unisson et dans un contexte institutionnel.

Commentant l'accord que l'Éthiopie a signé pour accéder aux ports et aux voies maritimes, Mme Rahel a déclaré : "Toute nouvelle entreprise est susceptible d'être confrontée à des défis".

Elle a insisté sur la nécessité de coopérer et de s'unir sur cette question, car l'accord profitera à l'ensemble du pays et donc à chacun d'entre nous.

Idris Yeba, instructeur à l'université de Jimma, a également présenté un document sur l'importance de l'accès à la mer.

Il a souligné l'importance de l'accès aux ports pour le développement commercial et économique du pays et a ajouté que cet effort devrait être soutenu par tous.

Les efforts diplomatiques de l'Éthiopie pour obtenir un accès à la mer doivent être pleinement soutenus, a-t-il fait remarquer.