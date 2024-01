Afrique de l'Est: L'Éthiopie a signé un protocole d'accord avec trois institutions en vue d'une synergie des initiatives nationales de développement de l'aviation

<strong>Addis Ababa — Le groupe Ethiopian Airlines, le ministère du travail et des compétences, l'autorité éthiopienne de l'aviation civile et l'Ethiopian Aero Club ont signé aujourd'hui un protocole d'accord visant à mettre en synergie les initiatives nationales de développement de l'aviation en Éthiopie.

En signant l'accord, le PDG du groupe Ethiopian, Mesfin Tasew, a déclaré qu'Ethiopian Airlines a joué un rôle crucial pour que l'industrie de l'aviation atteigne son niveau actuel.

La plus grande compagnie aérienne d'Afrique, Ethiopian, jouit d'une grande réputation dans le monde entier pour ses services exceptionnels, qui sont une source d'inspiration pour les autres compagnies aériennes africaines, a indiqué Mesfin.

Pour que la compagnie aérienne atteigne ce niveau, la main-d'oeuvre a joué un rôle important grâce aux travaux réalisés dans le domaine du développement des ressources humaines et de la formation.

L'école de formation aéronautique a formé de nombreux professionnels de l'aviation au cours des 80 dernières années et en a formé plus de 17 000, dont 1 802 pilotes, 5 451 membres d'équipage de cabine, plus de 5 480 professionnels de la maintenance des avions et plus de 3 881 employés des ventes et des services, entre autres.

Notant que la profession aéronautique joue un rôle important dans le développement inclusif du pays, il a déclaré que la sensibilisation des étudiants dès le niveau scolaire inférieur est toujours essentielle.

Le protocole d'accord signé aujourd'hui est un engagement à travailler ensemble, a-t-il déclaré, ajoutant que, sur la base de l'accord, nous devons travailler avec la jeunesse éthiopienne, dès l'école, pour la sensibiliser aux métiers de l'aviation.

De même, le ministre du travail et des compétences, Muferihat Kamil, a déclaré que l'accord permettra de partager les expériences des institutions afin de fournir une formation de qualité aux professionnels de l'aviation, car les compagnies aériennes éthiopiennes ont posé d'immenses fondations dans ce secteur.

Pour maintenir le statut de leader des compagnies aériennes en Afrique, la coopération est essentielle, a souligné le ministre.

Ethiopian Airlines (Ethiopian) est la compagnie aérienne la plus importante et la plus rentable d'Afrique.