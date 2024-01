Cameroun: CAN 2023 - Onana épinglé par une légende de Liverpool, « Il est pire »

La légende de Liverpool, Mark Lawrenson, pense qu'André Onana devrait rejoindre le Cameroun pour la CAN 2023, affirmant qu'il n'est pas important pour l'équipe de Premier League.

L'ancien défenseur de Liverpool ne pense pas que United manquera de gardien important lorsque Onana partira pour la CAN 2023. « Altay Bayindir (deuxième gardien de Man Utd) ne peut pas être pire qu'Andre Onana ! Au nombre d'erreurs commises par Onana, Manchester United ne sera pas plus mal loti s'il va à la CAN. Parfois, il faut faire appel à quelqu'un. C'est sa chance. Espérons qu'il bénéficiera d'une certaine protection, ce qu'Onana n'a jamais eu, mais il a quand même été mauvais », a-t-il déclaré à Paddy Power, selon DAZN

« Il a une note de 5/10 pour ses performances jusqu'à présent, et cela peut être difficile d'entrer dans un nouveau club, mais je ne vois pas comment ils pourraient faire pire que cela. A moins qu'ils n'appellent David de Gea pour qu'il revienne pour quelques matchs. Des choses plus étranges se sont produites ! », a déclaré Lawrenson, qui a remporté la LDC en 1984 et cinq titres de Premier League entre 1982 et 88 avec Liverpool, ainsi que plusieurs autres trophées avec les Reds.

Onana a connu des débuts difficiles à Old Trafford, après avoir rejoint Man U depuis l'Inter Milan l'été dernier. Il partira pour la CAN après le match de dimanche de United contre Tottenham.