Sénégal: Survie des entreprises de presse, emploi des jeunes, sécurité - Amadou Ba s'engage

La clôture des Assises de l'Union internationale de la presse francophone (Upf) hier, jeudi 11 janvier 2024, a été l'occasion pour le Premier ministre Amadou Bâ, par ailleurs candidat de la coalition de la majorité au pouvoir, de se prononcer sur les questions liées à la survie des entreprises de presse, à l'emploi des jeunes et la sécurité. Interpellé au terme de son allocution, le chef du gouvernement a fait savoir que la jeunesse et la sécurité sont les deux chantiers qui seront les piliers de sa gouvernance.

Une fois élu président de la République, au sortir de la présidentielle de février 2024, le Premier ministre, Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) compte renforcer la sécurité. Interpellé hier, jeudi 11 janvier, à la clôture des assises de l'Union internationale de la presse francophone (Upf), il a dit que son premier chantier, en cas d'élection, sera de restaurer la quiétude des citoyens. Après cela, Amadou Ba dit s'engager pour l'employabilité des jeunes et compte créer plus d'emplois comme il en est le cas actuellement. Les programmes actuels ne suffisent pas pour résorber le gap. Il est important, dès lors, de faire des réformes pour augmenter la possibilité de création d'emplois. Pour le Premier ministre, les infrastructures qui seront laissées par le président de la République sortant, Macky Sall, sont importantes et permettront au nouveau gouvernement d'orienter les enjeux de développement ailleurs.

L'attractivité de la destination Sénégal figure aussi parmi ses chantiers, pour que les investisseurs se déploient plus dans le pays. La coopération entre le Sénégal et ses voisins sera maintenue. Amadou Ba qui se dit comptable du bilan de Macky Sall, compte faire mieux pendant ces cinq premières années de gouvernance.

LE DÉBAT QUI MÉRITE D'ÊTRE POSÉ EST LA SURVIE DES ENTREPRISES DE PRESSE...

Questionné sur une régression présumée de la liberté de presse au Sénégal et la politique qu'il compte mener pour changer la donne, il trouve que le débat qui mérite d'être posé est la survie des entreprises de presse, car le modèle économique existant n'est pas performant. «La liberté de la presse ne souffre d'aucune atteinte», déclare-t-il.

Parlant du thème, «Médias, Paix et Sécurité», Amadou Ba dit aux journalistes : «vous êtes ainsi porteurs d'une préoccupation majeure de l'époque, préoccupation qui vous engage, femmes et hommes de médias, qui engage également les Forces de défense et de sécurité qui, au Sénégal, sont les vigies de la paix, de notre sécurité et tout aussi gardiennes de nos principes et valeurs républicaines ainsi que de nos libertés démocratiques».

Rappelant le rôle important de la presse dans la pacification de l'espace public, le Premier ministre insiste sur le fait que «les batailles contre les barbaries de toutes sortes qui mettent en péril un monde pacifié et porteur de progrès, pétri des valeurs démocratiques, quels que soient nos efforts tant au plan logistique qu'humain, ne sauraient triompher sans l'apport décisif des médias».

S'adressant toujours aux professionnels des médias, Amadou Ba soutient : «les journalistes de l'espace francophone, vous êtes interpellés quant à vos responsabilités dans l'édification d'une humanité en perpétuelle quête de justice et d'équité, gage d'un monde en paix». Parlant du métier de journalisme, Amadou Ba relève que «la profession ne saurait souffrir d'entraves, surtout quand ceux qui l'exercent font preuve d'une probité jamais prise à défaut».

Les travaux des Assises de l'Upf, ouvertes le mardi 11 janvier dernier par le Chef de l'Etat, Macky Sall, et ce pour trois jours, viennent «en complément des grandes inquiétudes qui nous traversent en cette époque si trouble, avec la menace terroriste qui s'est accrue depuis deux décennies, que ses redoutables alliées, à savoir les manipulations malsaines de l'actualité et la désinformation massive sur les réseaux sociaux, tendent à amplifier», pense Amadou Ba.