Maroc: Nouvel an amazigh - Les rituels de la célébration de 'Id Yennayer' au centre d'une journée d'étude à Rabat

Rabat — L'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) a abrité, vendredi, une journée d'étude sous le thème "L'an amazigh (Id Yennayer) : racines historiques et pratiques festives".

Cette rencontre, organisée par le Centre d'études historiques et environnementales relevant de l'Institut, a été l'occasion d'aborder la thématique retenue pour la célébration de cette "année agricole", profondément ancrée dans l'histoire, et de revisiter les us et coutumes liés à "Id Yennayer", en tant que composante de la culture marocaine riche de ses multiples affluents.

Dans une allocution à cette occasion, le secrétaire général de l'IRCAM, Houssain Moujahid, a mis en avant la portée de la célébration de cet évènement qui intervient en concrétisation de la décision Royale d'instaurer le Nouvel an Amazigh jour férié officiel.

Au-delà des rituels populaires et des traditions sociales inhérents à cette célébration, l'Institut accorde une grande importance au volet académique, à travers la réalisation d'études sur des thématiques relevant de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie et de la littérature, a précisé M. Moujahid.

Pour sa part, le directeur du Centre d'études historiques et environnementales relevant de l'IRCAM, Ali Bentaleb, a noté que cette journée d'étude se propose d'ouvrir un débat scientifique sur les racines historiques de l'année amazighe, ainsi que sur les pratiques festives se rapportant à cette tradition millénaire dans plusieurs zones du Royaume.

%

Cette journée est destinée à documenter les festivités marquant la célébration de "Id Yennayer" et les nombreuses mutations et transformations qu'elles ont connues, notamment en ce qui concerne l'aspect social, a-t-il poursuivi, notant que les travaux de cette rencontre seront publiés pour informer le grand public des différents rituels pour la célébration du nouvel an amazigh, en tant qu'un héritage civilisationnel porté par tous les Marocains.

Les travaux de cette journée d'étude se sont déclinés en deux sessions, la première axée sur des thèmes se rapportant aux "racines historiques du calendrier amazigh", "Id n Innayer: prélude à l'étude du calendrier amazigh", "la contribution de l'Institut royal de la culture amazighe à la modernisation et à l'institutionnalisation de la célébration du Nouvel an amazigh", et "les symboles culturels et leur importance dans la préservation de l'identité".

Les participants à la deuxième session se sont penchés sur "les significations et rituels de l'an amazigh", " la présence de la femme dans la célébration de l'année amazighe", "rituels de célébration de Id n Innayer dans la zone de Zemmour", "aspects de célébration du nouvel an amazigh dans les oasis du sud du Maroc", et " Marocains du monde et la célébration du nouvel an amazigh".