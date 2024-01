Ile Maurice: Protocole d'accord entre Ciel Textile et l'Academy of Design and Innovation

Ciel Textile et l'Academy of Design and Innovation (ADI) ont conclu un accord (Memorandum of Understanding) pour une collaboration privilégiée en matière de formations, de stages d'étude et de recherche. Ce partenariat, qui s'étendra sur les cinq prochaines années, permettra à CIEL Textile de renforcer et de booster les compétences de ses talents afin de relever les nouveaux défis de l'industrie et, aux nouveaux diplômés de l'ADI, d'accéder plus facilement au marché de l'emploi.

Pour Eric Dorchies, Chief Executive Officer de CIEL Textile, ce partenariat vient s'ajouter à celui signé en 2023 avec l'université de Maurice. Il s'est réjoui de cette association avec l'ADI, estimant que cette démarche est guidée par la nécessité de préparer les jeunes - qu'ils aspirent à devenir designers, ingénieurs textile, spécialistes du développement durable ou responsables marketing - à rejoindre un secteur qui a besoin de nouvelles expertises. «Nous voulons veiller à ce qu'ils intègrent, dans leur apprentissage, les technologies nouvelles et les principes de durabilité, des aspects qui sont au coeur des produits textiles d'avenir.»

Selon la Dr Sabrina Ramsamy-Iranah, directrice de l'ADI, cette collaboration constitue une opportunité pour l'institution, avec une nouvelle équipe de formateurs et des programmes repensés. «Notre partenariat avec CIEL Textile permettra non seulement de faciliter l'accès de nos étudiants au monde du travail, mais les aidera aussi à mieux appréhender les besoins spécifiques du secteur textile. Il donnera aussi l'occasion à l'ADI de jouer un rôle dans la transformation de l'industrie.»

C'est dans cet esprit que l'un des premiers projets de ce partenariat a été élaboré. Il s'agit d'un programme diplômant adapté aux attentes du marché et aux besoins spécifiques du groupe textile, le CIEL Textile Development Programme in Fashion Apparel and Textile. Le contenu de cette formation de 800 heures, destiné à renforcer les compétences des jeunes talents de CIEL Textile, a été préparé conjointement par les deux équipes. Parallèlement, CIEL Textile se prépare à accueillir cette année, dans ses différentes usines, à Maurice et à Madagascar, une cinquantaine de stagiaires, auxquels pourraient être proposés des emplois permanents.

Ce partenariat pourrait ouvrir de nouvelles perspectives régionales pour l'ADI, en aidant l'institution à s'installer comme le premier centre de design dans le secteur de l'habillement et du textile dans la grande île. Le partenariat prévoit en effet l'amélioration des compétences des employés de CIEL Textile à Madagascar, ainsi que la mise à niveau de talents souhaitant intégrer le secteur textile. L'un des premiers projets engagés est la refonte du Madagascar Graduate Program de CIEL Textile, dont les chargés de cours de l'ADI assureront les modules académiques. CIEL Textile, nous dit-on, a une longue histoire d'engagement avec les institutions académiques de référence. L'entreprise a notamment créé l'International Graduate Program, qui a déjà fait ses preuves à Madagascar et en Inde. C'est d'ailleurs grâce à ce programme que certains anciens étudiants de l'excellent National Institute of Fashion and Technology d'Inde assurent aujourd'hui des rôles de managers dans les usines de CIEL Textile.