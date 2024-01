Sierra Leone: L'archevêque de Freetown - Notre paix est toujours en danger

Freetown — La Sierra Leone poursuit son difficile chemin de paix, de réconciliation et de développement au milieu des obstacles et des turbulences politiques.

Ce petit pays situé à l'extrême centre-ouest de l'Afrique, coincé entre le Liberia et la Guinée, a connu une décennie de terrible conflit (1991-2002) qui a vu s'affronter d'un côté l'armée régulière et de l'autre les rebelles du Revolutionary United Front (NPFL), soutenus par des forces spéciales. En un peu plus de dix ans, la guerre a fait 50 000 morts (sur une population d'environ 4 millions d'habitants), provoqué des exodes massifs et déclenché le phénomène des enfants soldats, largement utilisés par les deux forces sur le terrain.

Après l'intermède de la guerre, la Sierra Leone a entamé un parcours qui l'a conduite à une paix relative et à une première stabilité sociopolitique, interrompue toutefois par des épisodes de violence inquiétants. La période précédant les élections de juin dernier, par exemple, a été caractérisée par des émeutes qui ont fait des morts et des blessés et ont accru le niveau de vigilance. Vers la fin de l'année, une tentative de coup d'État et les tensions qui ont suivi ont fait craindre un retour aux vieilles habitudes. Les représentants de la hiérarchie ecclésiastique locale, alarmés par la situation, ont lancé un appel et des initiatives de persuasion auprès de la population pour qu'elle revienne au calme.

La situation actuelle est calme", rapporte Charles Edward Tamba, Archevêque de Freetown, interrogé par l'Agence Fides, "et nous pouvons dire que nous avons vécu une période de Noël paisible et sereine". La tentative de coup d'État du 26 novembre (des hommes armés ont fait irruption dans une armurerie militaire et dans plusieurs prisons de Freetown, libérant près de 2000 détenus, ndlr) a ouvert une période de crise. Des coups de feu ont été entendus pendant longtemps, de nombreux prisonniers ont été libérés et l'on a craint qu'il ne s'agisse d'un prélude au chaos. Heureusement, le gouvernement a repris le contrôle de la situation peu de temps après et un grand nombre de ceux qui avaient mené et participé à la tentative de coup d'État ont été arrêtés, la plupart étaient des militaires, certains associés à l'ancien président Ernest Bai Koroma (qui est actuellement assigné à résidence pour trahison, ndlr) et sont maintenant jugés".10 janvier, un tribunal sierra-léonais a inculpé 27 soldats pour la tentative de coup d'État.

Les violences de novembre se sont produites cinq mois après les élections qui ont vu l'actuel président Julius Maada Bio réélu pour un second mandat. La période précédant les élections avait été marquée par une montée constante des tensions.

La violence, souligne Mgr Tamba, a commencé bien avant les élections. Depuis août 2022, il y a eu des manifestations et des crises inquiétantes tout au long de la période pré-électorale. Malheureusement, il y a aussi eu des morts et des blessés. À Freetown, les manifestants qui réclamaient un changement du gouvernement de Julius Maada et qui voulaient atteindre le palais présidentiel ont été interceptés et des dizaines de personnes ont perdu la vie dans les affrontements, y compris des policiers, des civils et même de simples passants. Des manifestations similaires ont également eu lieu dans d'autres villes du pays, et le bilan final est d'au moins sept policiers et vingt-et-un civils tués, bien que certains parlent de chiffres plus élevés.

Malheureusement, poursuit l'archevêque, nous sommes habitués à ce type de tensions qui réapparaissent à chaque fois que nous approchons du vote. Je dois cependant dire que, pour la première fois peut-être, les élections se sont déroulées de manière pacifique. J'y ai participé en tant qu'observateur et je peux témoigner d'une atmosphère générale de paix. Les tensions sont apparues plus tard, après les résultats : les oppositions ont invoqué un manque de transparence dans la transmission des données et le rapport de l'UE leur a en quelque sorte donné une légitimité (la mission d'observation électorale de l'UE en Sierra Leone a mis en évidence des incohérences statistiques, des intimidations et des violences politiques dans son rapport final sur le scrutin de juin, recommandant une série de mesures pour accroître la transparence, la sécurité et la liberté d'expression, ndlr). La question était évidemment très controversée, mais l'Union africaine (UA) et la Cedeao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) ont finalement entériné les résultats et ratifié la victoire de Maada. Mais les tensions ont persisté. En tant qu'observateurs, nous avons essayé d'être neutres, mais nous avons été accusés de partialité. Heureusement, la Cedeao, l'UE, l'UA et le Commonwealth ont facilité les réunions avec le gouvernement et l'opposition, qui ont été suivies d'une déclaration commune dans laquelle les deux parties se sont engagées à travailler ensemble. Je peux dire en toute confiance que le dialogue se poursuit".

Vers la fin du siècle, lorsque le conflit civil a commencé à perdre de sa substance, un chemin très difficile de réconciliation et de justice a été engagé dans une communauté divisée par des années d'atrocités commises par les deux parties à la guerre. En juillet 1999, l'accord de paix de Lomé a été signé et la Commission vérité et réconciliation a été créée. L'accord portait les signatures importantes du président de l'époque, Ahmad Tejan Kabbah, et du chef du Front révolutionnaire uni (RUF), Foday Sankoh. Depuis le tournant du millénaire, grâce également aux efforts des Églises, de grands progrès ont été accomplis.

Il est difficile d'effacer 11 années de guerre civile", reprend l'archevêque, "tant de Sierra Léonais sont partis". À la fin de la guerre, en 2002, il était nécessaire de procéder à une réhabilitation morale et physique, de reconstruire les structures détruites, de permettre aux gens de reprendre possession de leurs maisons et de leurs biens, de redémarrer les écoles et les hôpitaux et d'entamer un processus de réconciliation. La Commission vérité et réconciliation a bien fonctionné grâce au soutien de la communauté internationale. En tant qu'Eglise, nous nous sommes immédiatement engagés à prêcher la réconciliation concrète et le pardon. Le rôle de Caritas Sierra Leone a été déterminant, tant au niveau national que local, avec un engagement quotidien en faveur de la réconciliation. Caritas a également lancé un programme de lutte contre la violence sexiste. En tant que Caritas et Église, nous sommes engagés dans un programme de cohésion nationale et nous insistons toujours sur l'appel au calme et à la paix comme conditions essentielles à la stabilité. Récemment, le 23 décembre dernier pour être précis, en tant qu'évêques, nous l'avons également fait par le biais d'un appel intitulé "Faire face aux défis et embrasser l'espoir : une réflexion sur le voyage en Sierra Leone". Mais il est certain que sans stabilité et sans calme, il n'y a pas de croissance, pas de développement. Le taux de chômage des jeunes est encore très élevé, ce qui nous inquiète beaucoup car c'est un terrain propice à de nouvelles violences".