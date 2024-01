Cap-Vert: L'OMS certifie que le Cap Vert est exempt de paludisme, marquant ainsi une étape historique dans la lutte contre le paludisme

communiqué de presse

Le Cap Vert devient le troisième pays de la région africaine de l'OMS à obtenir le statut de pays exempt de paludisme.

Le Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme célèbre cette réalisation monumentale

Vendredi 12 janvier 2024 - Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a certifié que le Cap Vert était exempt de paludisme, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine de la santé mondiale.

Le Cap Vert rejoint 42 autres pays et un territoire dans le monde qui ont déjà reçu cette certification de l'OMS. Il n'est cependant que le troisième pays de la région africaine de l'OMS à obtenir le statut de pays exempt de paludisme au cours des 50 dernières années, après l'île Maurice et l'Algérie, qui ont été certifiées respectivement en 1973 et 2019.

L'Afrique continue de supporter le fardeau le plus lourd du paludisme dans le monde, le dernier Rapport mondial sur le paludisme montrant que 94 % de tous les cas de paludisme et 95 % de tous les décès dus au paludisme sont attribués aux pays africains membres de l'OMS.

"Je salue le gouvernement et le peuple du Cap Vert pour leur engagement sans faille et leur résilience dans leur voyage vers l'élimination du paludisme", a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La certification par l'OMS de l'absence de paludisme au Cabo Verde témoigne de la puissance de la planification stratégique de la santé publique, de la collaboration et des efforts soutenus pour protéger et promouvoir la santé. Le succès de Cabo Verde est le dernier en date dans la lutte mondiale contre le paludisme et nous donne l'espoir qu'avec les outils existants, ainsi que les nouveaux, y compris les vaccins, nous pouvons oser rêver d'un monde sans paludisme".

Le Dr Michael Charles, directeur général du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, commente :

"L'annonce de l'éradication du paludisme au Cap Vert témoigne du dévouement et de la persévérance de sa population et de ses systèmes de santé, et démontre qu'avec une planification stratégique, des investissements soutenus, l'engagement de la communauté et la mise en oeuvre à grande échelle de mesures préventives, l'éradication du paludisme est à portée de main. Cette étape importante n'est pas seulement une victoire pour le Cap Vert, mais aussi pour la communauté mondiale de lutte contre le paludisme, qui s'efforce d'éliminer cette maladie dans le monde entier.

Malgré tout, le statut de pays exempt de paludisme de Cap Vert nous rappelle que la lutte contre le paludisme est loin d'être terminée. Nous commençons à voir les effets du changement climatique sur le paludisme dans le monde entier et des cas apparaissent dans des endroits où la maladie avait été éradiquée ou n'était pas apparue auparavant. Avec plus de 249 millions de cas dans le monde, soit 16 millions de plus qu'avant la pandémie, nous devons plus que jamais continuer à investir, à mettre en oeuvre et à innover de nouvelles stratégies et de nouveaux outils pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Nous encourageons Cap Vert à maintenir son succès afin d'éviter une résurgence et à partager les leçons apprises avec les pays où le paludisme est endémique - la lutte n'est pas terminée tant que tous les pays ne sont pas en mesure d'éliminer le paludisme".

Le Cap Vert a réussi à éliminer le paludisme après avoir mis en oeuvre un plan stratégique de lutte contre le paludisme de 2009 à 2013, qui s'articulait autour d'un diagnostic élargi, de plans de traitement précoces et efficaces, et d'une surveillance et d'un signalement accrus de tous les cas de paludisme. Lorsqu'une épidémie de paludisme est apparue en 2017, le Cap Vert a profité de la crise pour identifier d'autres domaines d'amélioration de son plan de lutte contre le paludisme, ce qui a permis de réduire à zéro le nombre de cas indigènes pendant trois ans. L'engagement du pays en faveur d'une surveillance étendue du paludisme tout au long de la pandémie de COVID 19 a permis de maintenir le Cap Vert exempt de la maladie.

Après avoir été confronté à d'importants problèmes de paludisme dans le passé, le pays devrait maintenant bénéficier de plusieurs avantages économiques, en particulier dans le secteur du tourisme, qui représente environ 25 % de son PIB. En tant que pays exempt de paludisme, le Cabo Verde peut désormais accueillir des voyageurs sur l'île sans susciter la crainte de contracter la maladie, et devrait voir le nombre de visiteurs augmenter.

Le partenariat RBM se félicite de la réussite du Cap Vert dans l'élimination du paludisme et dans la construction d'un avenir plus sûr et plus sain pour tous.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire dans la lutte mondiale contre le paludisme. Le dernier rapport mondial sur le paludisme, publié par l'OMS, révèle qu'il y a encore eu environ 608 000 décès dus au paludisme dans le monde en 2022, et que le nombre de cas a augmenté de manière significative au Pakistan, en Éthiopie, au Nigeria, en Ouganda et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par rapport à l'année précédente.

Aujourd'hui, on estime que la moitié de la population mondiale est exposée au risque de contracter la maladie. Il est donc essentiel que la communauté mondiale reste engagée dans la lutte contre le paludisme.