Gabon: He Pépécy Ogouliguendé dote l'école Educ'Prémices Leaders d'un important don de matériel

L'école Educ'Prémices Leaders située au quartier Balise à Port-Gentil, vient de bénéficier d'un important don d'équipement matériel composé de tables, de chaises, de couffins et tapis d'éveils, ce vendredi 12 janvier 2024. La bienfaitrice n'est autre que la Fondatrice, Pépécy Ogouliguendé, Présidente de l'Ong Malachie et Député de la Transition. Cette action pour elle, vise à assurer l'accès à tous à une éducation de qualité et à des possibilités d'apprentissage.

C'est dans le but de renforcer le dispositif logistique, améliorer les conditions d'apprentissage des enfants et augmenter la capacité d'accueil que le Coordonnateur de l'ONG Malachie dans la Province de l'Ogooué-Maritime, Didier Mavikana, a remis à la Directrice de l'École, au nom de l'Honorable Pépécy Ogouliguendé, un important don de matériels composé de de tables, de chaises, de couffins et tapis d'éveils.

Le Coordonnateur explique que cette action fait suite à la célébration de l'arbre de noël, le 23 décembre dernier au cours de laquelle, la Fondatrice, qui n'est autre que Pépécy Ogouliguendé avait annoncé la gratuité de la cantine pour toute l'année scolaire en cours. Un geste fort que les parents d'élèves n'ont manqué de saluer. « Nous ne pouvons qu'être heureux, nous les parents des écoliers. Heureux, parce que les conditions d'apprentissage de nos enfants s'améliorent de temps en temps, d'en année en année. Nous ne pouvons que remercier la Fondatrice, Mme Pépécy Ogouliguendé » a réagi une mère toute heureuse et fière.

Le Coordonnateur de l'Ong Malachie a aussi souligné que "Educ'Prémices Leaders" est un établissement pré-primaire et primaire qui scolarise gratuitement les orphelins et les enfants issus de familles vulnérables. A travers la fondation de cette école, L'Ong Malachie a pour ambition de contribuer à agir concrètement pour que tous les enfants, notamment les orphelins et ceux issus des familles vulnérables, puissent bénéficier d'une scolarisation précoce épanouissante en soutenant une éducation préscolaire de qualité.

Pour rappel,l'École Educ'Prémices Leaders est fondée en 2019 par Pépécy Ogouliguendé, Présidente de l'ONG Malachie et député de la Transition. Cet établissement scolarise chaque année, depuis sa création, plus de 200 élèves.