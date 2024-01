Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La réunion des prix fixés a pris fin dans la ville océane

Débutée le 10 janvier, la réunion des prix fixés des hydrocarbures produits au Congo, au titre du quatrième trimestre 2023, s'est achevée deux jours après sous les auspices de Macaire Batchi, directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures.

Les prix fixés et les différentiels des hydrocarbures produits en République du Congo, arrêtés au cours de la réunion des prix du quatrième trimestre 2023, en dollar par baril, se présentent ainsi qu'il suit :

-Djeno mélange. En octobre, le prix fixé est de 88,007 pour un différentiel de -0,096, tandis qu'en novembre, il est de 81,345, pour un différentiel de -0,496, et en décembre de 74,962, pour un différentiel de -1,978.

-Nkossa blend. Pour le mois d'octobre, le prix fixé est de 88,755, pour un différentiel de -0,373. Il est de 79,671 en novembre pour un différentiel de -0,400 et de 77,511 en décembre pour un différentiel de -0,400.

-Yombo. Le prix fixé est de 92,847 en octobre pour un différentiel de 1,800, de 84,978 en novembre pour un différentiel de 1,800, tandis qu'il est de le mois de 79,711 en décembre pour un différentiel de 1,800.

-Nkossa butane. Pour le mois d'octobre le prix fixé est de 54,710, pour un différentiel de 0,000; en novembre de 54,270 pour un différentiel de 0,000; et en décembre de 56,146 pour un différentiel de 0,00.

-Nkossa propane. Le prix fixé est de 28,346 en octobre pour un différentiel de 0,273; de 26,647 en novembre pour un différentiel de -0,273; et en décembre de 28,669 pour un différentiel de -0,273.

Les moyennes trimestrielles pondérées aux productions de ces différentes qualités en dollar par baril sont les suivantes :

Pour le Djeno mélange : 81,592 ;

Pour le Nkossa blend : 82,180 ;

Pour le Yombo : 85,538.

Les moyennes des différentiels des prix des bruts congolais, en dollar par baril, sont les suivantes :

Pour le Djeno mélange : -0,841 par rapport au Brent daté ;

Pour le Nkossa Blend : -0,390 par rapport au Brent daté ;

Pour le Yombo : 1,800 par rapport au Brent daté.

La moyenne trimestrielle des prix fixés des hydrocarbures lors de la réunion des prix du quatrième trimestre 2023 est de 83,104 dollars par baril, pour un différentiel trimestriel moyen de 0,190 dollar par baril.

Clôturant les travaux, le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures a signifié que la réunion sur les prix demeure, comme toujours, un forum de discussions approfondies concernant les dynamiques des marchés pétroliers. L'objectif est de mieux comprendre l'environnement économique et politique dans lequel les ressources pétrolières congolaises évoluent, afin de définir des stratégies optimales pour la vente des produits pétroliers. Cela se traduit par l'établissement de prix fixés qui renforceront la loi des finances, une étape cruciale pour la consolidation de l'économie dans laquelle les hydrocarbures représentent une part significative des revenus de l'Etat.

« De manière plus précise, l'évolution récente des prix du pétrole au cours du quatrième trimestre 2023 est marquée par une tendance générale à la baisse des cours de brut, en raison de divers facteurs multifactoriels, tels que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, ainsi que des éléments économiques tels que la reprise économique modeste en Chine et les taux d'intérêt élevés dans certaines économies », a-t-il déclaré.

Notons que conformément à la réglementation en vigueur et en application des contrats de partage de production, le Congo et le contracteur se rencontrent dans le mois suivant la fin du trimestre afin de déterminer d'un commun accord, pour chaque qualité d'hydrocarbures liquides produite, le prix fixé pour chaque mois du trimestre écoulé. Ce comité des prix a été organisé par la société Lukoil Upstreaam Congo. La prochaine réunion est prévue du 10 au 12 avril et sera organisée par la société Perenco.