Algérie: Sidi Bel Abbes - Nécessité de valoriser le patrimoine de l'art de la 'halqa' populaire et de le transmettre aux générations futures

SIDI BEL ABBES — Les participants aux Journées nationales de la "halqa" populaire sur le thème "Mémoire populaire et identité algérienne", organisées au Théâtre régional de Sidi Bel Abbes, ont appelé à la nécessité de valoriser le patrimoine de l'art de la "halqa" populaire et d'oeuvrer à sa préservation et le transmettre aux générations futures.

Les intervenants lors de cette manifestation, notamment des artistes éminents de l'art de la "halqa" et des universitaires, ont souligné l'importance de ce patrimoine artistique, qui représente l'une des formes du théâtre populaire, en définissant clairement ce type de patrimoine artistique populaire, en plus de travailler à réaliser la communication et l'interaction entre les praticiens de ce type d'art et ses destinataires.

Dans ce contexte, le professeur Benchehida Mansour de l'Université de Mostaganem, dans une intervention intitulée "La halqa populaire dans les traditions algériennes", a souligné l'importance de réunir le plus grand nombre possible de praticiens de l'art de la "halqa" populaire et d'étudier leurs performances en termes de discours et de sagesses et comment ils ont influencé de nombreuses parties, y compris le Halayqi et les récipiendaires, soulignant "l'importance de transférer la halqa populaire de son environnement d'origine vers la scène".

Les participants à cette manifestation ont également appelé à la nécessité de préserver le patrimoine et d'oeuvrer à son archivage pour la mémoire collective, tout en promouvant ce type d'art et en travaillant au croisement des idées et des générations dans sa dimension patrimoniale, en mettant l'accent sur l'enrichissement du lexique linguistique et la mise du patrimoine oral populaire, à la lumière de la "halqa" populaire, comme support artistique et créatif.

Pour rappel, cette manifestation artistique, organisée à l'initiative du Théâtre Régional de Sidi Bel Abbes, sous l'égide du Ministère de la Culture et des Arts, sera clôturée, dans la soirée, avec la présentation de la "halqa" de Cheikh Mohamed Benaoura de Tiaret, ainsi que par une représentation de la "halqa" de l'artiste Abbe Sedjrari de Sidi Bel Abbes et un spectacle artistique et patrimonial présenté par l'artiste Nibal Abdelkader de Sidi Bel Abbes.