Algérie: Ligue 1 Mobilis (13e journée) - le Paradou AC freiné à domicile par le NC Magra (0-0)

ALGER — Le Paradou AC a été tenu en échec par le NC Magra (0-0), en match disputé vendredi après-midi au stade de Dar El Beida (Alger), pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 Mobilis, entamée jeudi, et qui doit s'achever dimanche.

Ce n'était faute d'avoir essayé, car les deux équipes ont pratiqué un jeu ouvert, en se procurant quelques belles occasions au passage, mais sans parvenir à les concrétiser.

Malgré ce semi-échec à domicile, le PAC gagne une place au classement général, en rejoignant l'ES Sétif et le CS Constantine sur la deuxième marche du podium avec 20 points, et idem pour le NCM, qui grâce au point récolté à Dar El Beida rejoint l'US Biskra à la 8e place, avec seize points pour chaque club, sauf que les Zibans comptent deux matchs en retard.

Le bal de cette 13e journée s'était ouvert jeudi, avec le déroulement des deux premiers matchs inscrits à son programme, à savoir : MC Oran - CS Constantine et USM Alger - JS Saoura.

De chauds duels, ayant tenu toutes leurs promesses, avec du beau jeu, huit buts marqués sur l'ensemble des deux matchs, et beaucoup de rebondissements, aussi bien à Oran qu'à Alger.

Le CS Constantine, bien que réduit à dix à partir de la 25e minute jeu, après l'expulsion du gardien Bouhalfaya, avait réussi à l'emporter (4-1) au stade Zabana, grâce notamment à Dib, ayant ouvert le score sur penalty à la 17e, avant que son coéquipier Temine ne s'offre un triplé aux 66e, 86e et 88e, sellant définitivement le succès des Sanafirs. Côté MCO, c'est Ibouzidene qui avait sauvé l'honneur, en inscrivant un joli but à la 77e.

Un précieux succès en déplacement qui permet aux Constantinois de rejoindre l'ES Sétif sur la deuxième marche du podium, ex aequo avec 20 points, alors que le club d'El Hamri continue de souffrir dans les abysses du classement, où il occupe l'avant-dernière place, avec seulement six unités au compteur.

Un peu plus tard dans la soirée, l'USM Alger avait commencé par être menée à domicile contre la JSS, avant de réussir une incroyable "Remontada", qui lui a permis de s'imposer finalement (2-1).

Le but Bécharois a été l'oeuvre de Bellatrèche à la 27eminute de jeu, et c'est Belkacemi qui a sauvé la mise pour les Rouge et Noir, en s'offrant un joli doublé aux 89e et 90e+5.

Malgré cette belle victoire, les Rouge et Noir restent 13e au classement général, avec 14 points mais comptent trois matchs en retard, alors que la JSS, ancien Dauphin, recule à la 6e place du classement général, après avoir essuyé cette deuxième défaite de rang.

Les péripéties de cette 13e journée se poursuivront samedi, avec le déroulement des matchs USM Khenchela - US Souf (15h00), US Biskra - MC El Bayadh (16h00), JS Kabylie - ASO Chlef (16h45) et ES Sétif - ES Ben Aknoun (18h00).

Les débats se clôtureront dimanche soir, par un grand derby algérois, entre CR Belouizdad et le MC Alger. Un chaud duel initialement domicilié au stade Nelson Mandela de Baraki, avant d'être délocalisé au Stade du 5-Juillet, alors qu'à un moment donné, le club hôte avait envisagé de recevoir le Doyen au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine.

Un chaud duel, là encore, car outre le cachet derby et la grande rivalité sportive entre ces deux grands clubs algérois, il sera question d'un tournant décisif dans la course au titre, entre le Chabab (5e/19 pts, avec trois matchs en retard) et le MCA, actuel leader, avec 29 points, mais aucun match en retard.