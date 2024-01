Algérie: CAN-2023 (Gr. D) - Echos de Bouaké

BOUAKE (Côte d'Ivoire) - Echos recueillis par l'APS de Bouaké, ville hôte des matchs du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier - 11 février), dans lequel figurent l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, et l'Angola:

AKWABA: Sourire aux lèvres, les habitants de Bouaké accueillent leurs invités avec un certain 'Akwaba', qui est un mot sésame d'accueil et d'hospitalité très utilisé dans le pays. Il s'agit de salutation traditionnelle en twi, dialecte des Akans, un conglomérat de peuples localisé en Afrique de l'Ouest.

PAYEMENT: 'Wave' est le nom d'une application téléphonique dédiée au payement électronique, très répandue en Côte d'Ivoire, et particulièrement à Bouaké. Que ce soit pour les taxis, les restaurants, ou encore les superettes, les clients peuvent payer via cette application en scannant le code QR, un moyen de payement qui reste pratique et efficace.

METEO: Il fait très chaud à Bouaké, mais avec un taux d'humidité modéré.

Ce vendredi, le mercure a frôlé les 37 degrés, mais la température baisse sensiblement le soir pour ne pas dépasser les 22 degrés.

AMBIANCE : à l'instar des autres villes retenues pour abriter les matchs de la 34e CAN, Bouaké s'est mise à l'heure de l'événement, à travers des banderoles et des pancartes déployées dans les boulevards et routes principales de cette ville considérée comme la deuxième la plus peuplée du pays après Abidjan avec plus de 850.000 habitants.

%

TRANSPORT : C'est facile de trouver un moyen de transport à Bouaké. Outre les taxis compteur et les bus, il existe un autre moyen de se déplacer dans cette ville, via l'application 'Yango', un service de VTC (transport avec conducteur, NDLR) qui permet d'atteindre la destination voulue à un prix abordable.

HALAL : plusieurs restaurants à Bouaké, dont les propriétaires sont des musulmans, proposent des menus halal, offrant l'embarras du choix aux journalistes et supporters de confession musulmane.

MOSQUEE : la grande mosquée de Bouaké, située au centre ville, a fait le plein à l'occasion de la prière de vendredi. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de s'installer à l'intérieur de la mosquée, les autres fidèles ont investi la cour pour prendre place au niveau d'un chapiteau métallique.

ORGANISATION : Le comité local d'organisation (COCAN) et un responsable de police de Bouaké ont animé jeudi une conférence de presse pour expliquer notamment l'accès au stade et le plan de circulation dans la ville le jour du match. Ce plan permet une circulation beaucoup plus fluide et favorise la sécurisation des spectateurs et usagers des axes principaux. Au niveau du stade de la Paix, le dispositif sécuritaire sera tel que, la route A8 sera réservée aux piétons. "Ce que nous demandons aux populations, c'est de s'approprier ces voies de contournements. Car la réussite de la CAN, dépend de notre bonne compréhension des mesures sécuritaires", a indiqué Maxime Mobio, Commissaire Divisionnaire, préfet de police de Bouaké.

RESIDENCE : l'hôtel du stade, lieu de résidence de l'équipe nationale à Bouaké est sous haute sécurité. Situé en face du stade de la Paix, cet hôtel, réquisitionné par la Fédération algérienne (FAF), a été complètement rénové pour la circonstance. La rue où se trouve cet établissement a été fermée à la circulation automobile par la police locale.

SUPPORTERS : le premier contingent des supporters algériens est attendu samedi en Côte d'Ivoire pour assister aux matchs de l'équipe nationale pendant cette CAN-2023. Toutefois, les fans des Verts ne seront pas hébergés à Bouaké, mais dans la capitale Yamoussoukro, située à 105 km de Bouaké. Le deuxième contingent est attendu quant à lui lundi, soit le jour du premier match face à l'Angola.

INVITATION : sur invitation de la Fédération algérienne (FAF), les présidents des Ligues régionales sont attendus dimanche en Côte d'Ivoire pour assister aux matchs de l'équipe nationale.