Algérie: 22e anniversaire de la création d'Algérie-Poste - Organisation de la 20e édition de la finale de la course des facteurs

ALGER — La 20e édition de la finale de la course des facteurs 2023 a été organisée, vendredi à Alger, avec la participation de quelque 150 facteurs des deux sexes, venus des différentes wilayas du pays, et ce à l'occasion du 22e anniversaire de la création d'Algérie-Poste.

Les participants à l'édition placée sous le slogan "Unis pour la confiance, collaborons pour un avenir sûr et relié", ont sillonné les routes et les parcours de la commune de Dar El Beida, après que le coup d'envoi de cette marche a été donné à 08:00 par le ministre de la Postes et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, depuis le bureau de poste de

Dar El Beida, parcourant ainsi une distance de 4 km, avec comme point d'arrivée, le siège de la direction générale d'Algérie Poste.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée au siège de la direction, où le ministre a mis en avant l'importance de ce rendez-vous qui se veut " une tradition enracinée" et une opportunité pour "raffermir les passerelles d'entraide et de collaboration, dans une compétition qui est empreinte de convivialité et de valeurs sportives nobles".

M. Bibi Triki a en outre salué le rôle des facteurs dans l'acheminement des courriers et des documents qu"ils portent avec soin et attention", estimant qu'" ils concrétisent l'esprit de mobilisation permanente et de dévouement infini, en vue d'assurer la continuité du service public de dimension humaine, citoyenne et de proximité".

Relevant "la dynamique et la transformation" que connait le secteur de la poste, le ministre a affirmé qu'Algérie Poste " avec son ancienneté, est considérée comme une entreprise qui a réussi à préserver son identité hors-pair et ses valeurs ancrées, dans la mesure où ceci ne l'a pas empêchée d'aller de l'avant sur le processus de modernisation et de développement.

Pour sa part, le Directeur général d'Algérie-Poste, Louai Zaïdi a exprimé sa fierté pour les apports réalisés par l'entreprise, soulignant que "la marche des facteurs dans sa 20e édition se veut une tradition annuelle visant à distinguer les facteurs de la poste pour leur rôle dans l'entreprise".

La finale a été sanctionnée par la distinction des neuf lauréats dans les trois catégories: "Dames", "Vétérans" et "Séniors". Les premières places ont été décrochées par Mme Bentaleb Sabah d'Alger (Dames), M. Mamari Mourad de Tlemcen (Vétérans) et M. Ataallah Mohamed Hamoudi d'El Oued (Séniors).

La valeur du premier prix pour toutes les catégories est à 120.000 DA, alors que le deuxième et le troisième prix sont respectivement à 100.000 DA et 80.000 DA.

Pour encourager la profession, le facteur le plus âgé de l'entreprise, M. Ali Foudhi, 57 ans, du bureau de Poste de Kouba (Alger) a été distingué ainsi que le plus jeune, Ben Saidi Karim, 24 ans, du bureau de Poste d'Oran, en reconnaissance de leurs efforts professionnels.

La clôture de cette festivité a été marquée par l'organisation d'une tombola remportée par un des participants à la course des facteurs, qui a gagné un pack complet d'électroménagers et de meubles.