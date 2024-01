Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Janvier 2024

Côte d'Ivoire : Football/Can2023- Les boissons alcoolisées, les stupéfiants, les sifflets, les parapluies et plusieurs autres objets interdits sur les 6 stades

Plusieurs objets dont les boissons alcoolisées, les sifflets, les stupéfiants, les parapluies, les parasols, les pointeurs lasers et de nombreux autres objets ont été interdits par la Confédération africaine de football (Caf) sur les six stades qui abriteront la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can) en Côte d'Ivoire. Selon un document de la Caf décrivant ces objets interdits sur les stades de cette compétition et consulté vendredi par Abidjan.net, l'on peut citer entre autres, les Mégaphones, les klaxons, les boîtes de conserve, les gobelets, les supports promotionnels et les substances corrosives ou inflammables. Par ailleurs, le document apprend qu'il est également interdit dans les stades tout message discriminatoire à l'endroit d'un pays, d'une personne ou d'un groupe sur la base du sexe, de la race, de la couleur de la peau, de l'origine ethnique, nationale ou sociale, le handicap, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre. (Source : alibreville.com)

Libye : Coopération- Arrivée à Niamey d'une équipe d'ingénieurs libyens en électricité

Une équipe d'ingénieurs libyens en électricité est arrivée, ce jeudi 11 janvier 2024, à Niamey dans le cadre d'une coopération de renforcement des capacités énergétiques du Niger. A leur descente d'avion à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, ils ont été accueillis par le ministre du Pétrole, des Mines, et de l'énergie, M. Mahaman Moustapha Barké Bako, en présence du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré et du ministre libyen des Affaires Etrangères, chargé des Affaires Africaines, M. Issa Majid Mansour en visite d'amitié et de travail au Niger. Les deux parties ont eu un tête à tête au salon d'honneur de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey avant de se diriger vers l'hôtel Bravia de Niamey où une rencontre était organisée entre les ingénieurs libyens et les responsables de la société nigérienne d'électricité (Nigelec). (Source : Anp)

Centrafrique : Au collège de Ouandago- Les cours se tiennent sous les hangars faute de bâtiment approprié

Les toitures du bâtiment du collège de Ouandago, une commune située à 48 km de Kaga-Bandoro dans la Nana-Gribizi ont été enlevées depuis presque 2 ans par de vents violents, laissant les enseignants et leurs élèves tenir les cours sous les hangars. A cette difficulté, Roger Golé, le Directeur du Ceg de Ouandago confirme le manque d'enseignants qualifiés. A cause de l'état de délabrement avancé du bâtiment, « nous sommes obligés de faire les cours sous les hangars construits avec des bois », a dit le Directeur de l'établissement scolaire. ( Source : abangui.com)

Gabon : Pensions publiques- 28 milliards de Fcfa pour les rappels des agents de l'Etat

Le Directeur général de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État (Cppf) du Gabon, Carl Ngueba Boutoundou, a annoncé que l'État versera la somme de 28 milliards de Fcfa en rappels et autres droits aux agents de l'État à la retraite à partir de février 2024, a-t-on appris de Gabon Actu. Ces rappels représentent la moitié d'un total de 56 milliards de FCFA, attribués pour l'arrimage au nouveau système de rémunération des agents de l'État mis en place depuis 2015. L'objectif de cette mesure est de revaloriser les pensions de retraite afin de sortir les retraités de la précarité. Rappelons que la réforme du système de rémunération a supprimé les agents contractuels de 5ème et 6ème catégorie et reclassé les agents des hiérarchies C1 et C2 dans la catégorie unique C, entraînant la disparition des salaires de moins de 150 000 Fcfa dans la fonction publique gabonaise. (Source : alibreville.com)

Togo : Recrutement - 100 Jeunes en formation aux métiers agro-alimentaires et piscicoles

Le ministère délégué chargé de l'Enseignement technique vient de lancer un programme de recrutement visant à former et employer 100 jeunes togolais âgés de 18 à 45 ans. L'initiative met particulièrement l'accent sur l'inclusion des groupes défavorisés. La formation professionnelle, qui sera dispensée dans plusieurs métiers de production et de transformation agro-alimentaire et piscicole, offrira aux participants une opportunité d'insertion dans les zones économiques du pays, notamment à Tsévié, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong. Cette initiative vise à renforcer les compétences professionnelles des jeunes togolais et à stimuler le développement économique dans différentes régions du pays. (Source : alome.com)

Bénin : Route des pêches- Avis aux personnes dont les biens traversent l'emprise du projet

Les personnes situées dans la zone de la route des pêches et dont les biens sont traversés par la partie située au Nord dans le village d'Avlékété sont invitées à consulter les plans et répertoires affichés dans l'enceinte de la mairie de Ouidah.A travers un avis rendu public le 8 janvier 2024, le président de la commission interministérielle chargée du dédommagement ou de l'indemnisation des personnes dont les biens sont affectés par les projets du programme d'action du gouvernement, annonce que faisant suite à l'arrêté N°03/DEP-ATL /SG/SPAT/SA/004SGG23 du 26 Mai 2023 portant déclaration d'utilité publique du périmètre foncier de la zone de développement touristique sur le Littoral entre les Communes de Cotonou et de Ouidah (Source : aconou.com)

Mali : Colonel Abdoulaye Maïga- « Notre souhait le plus ardent est d'organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible»

Le ministre d'état, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga était l'invité de la télévision nationale dans le cadre de l'émission «Mali Kura Taassira 2». Au cours de cette émission, le ministre Maïga a abordé les questions liées à l'organisation de l'élection présidentielle prochaine. Il rappellera à ce propos le communiqué du gouvernement du 25 septembre 2023 où trois arguments techniques ont été avancés pour justifier le léger report de l'élection présidentielle. Le premier était la nécessité de relire la loi électorale conformément à la nouvelle Constitution. Quant au deuxième, il s'agissait de mettre fin à la prise d'otage de notre base de données Ravec par la société « Idemia ». Le troisième argument concernait la prise en charge des résultats de la révision annuelle des listes électorales par l'Autorité indépendante de gestion des élections (Aige). Toutefois, assurera le colonel Abdoulaye Maïga, le souhait le plus ardent des autorités de la Transition est d'organiser « les élections le plus rapidement possible ». Cependant, a-t-il tempéré, entre le souhait et la réalité, il y a une grande différence. (Source : abamako.com)

Sénégal : Insécurité- Un réseau de contrefaçon de billets en euros démantelé à Dakar

Al Ousseynou Niane, un commerçant mauritanien de 36 ans, Moussa Diouf, 41 ans, résidant aux Parcelles Assainies, et Mouhamed Diaw, 26 ans, habitant à Keur Massar, ont été appréhendés le 9 janvier vers 22 heures à Dakar par la Brigade de recherches (Br). Ils sont accusés d'association de malfaiteurs et de contrefaçon de billets de banque en cours légal, selon les informations rapportées par Libération. L'opération de la gendarmerie a été déclenchée suite à des renseignements indiquant qu'Al Ousseynou Niane était venu de Mauritanie pour blanchir des billets noirs en coupures d'euros à Dakar, afin de les introduire sur le marché. Appréhendé, il a révélé être mandaté par un individu nommé Hamed, basé en France, et a mentionné sa collaboration avec Mansour Niang et Moussa Diouf.Al Ousseynou Niane a confessé qu'il transportait initialement une contre-valeur de 3.000.000 d'euros, mais, par crainte d'une arrestation, il a décidé de ne venir à Dakar qu'avec 1.500.000 d'euros, somme qui a été saisie lors de l'opération. (Source :adakar.com)

Burkina : Recettes fiscales- La Direction générale des impôts a mobilisé 1 368 milliards fcfa en 2023

Les services de la Direction générale des impôts (Dgi) du Burkina ont mobilisé au total 1368 milliards Fcfa en 2023 au profit du budget de l'Etat et les collectivités territoriales. C'est ce qui ressort de la 9e rentrée fiscale de la Dgi ce 12 janvier 2023 à Ouagadougou.La Direction générale des impôts (D) du Burkina a effectué, ce vendredi 12 janvier, sa 9e rentrée fiscale, sous le thème : « Pour des ressources souveraines et une sécurité foncière, engageons-nous pour la digitalisation ».Cette rentrée intervient dans un contexte de changement de paradigme marqué par une orientation stratégique des autorités de la Transition d'accélérer la digitalisation et de propulser un développement économique et social à partir des ressources endogènes, a indiqué le directeur général des impôts Daouda Kirakoya. Au titre de l'année 2023, l'administration fiscale du Burkina a enregistré des performances de recouvrement avec un montant total de 1 368 milliards Fcfa. Ce montant est composé de 1 305,53 milliards Fcfa au profit du budget de l'Etat et les collectivités territoriales, soit un taux de recouvrement de 97,88% par rapport à la prévision de 1333,05 milliards Fcfa.

