Cote d'Ivoire: L'organisation de cette 34e édition aurait pu lui échapper - La Côte d'Ivoire a tenu à sa CAN

La Côte d'Ivoire connue pour la production de cacao

Rien qu'en septembre dernier, le doute s'est installé quant à l'aptitude de la Côte d'Ivoire à organiser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Une édition qui débute finalement aujourd'hui à Abidjan.

Tous les regards des passionnés du football seront tournés ce soir vers Abidjan, précisément au Stade Alassane Ouattara, qui sera le théâtre de la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations avant que le pays hôte ne donne le tempo en affrontant la Guinée-Bissau en match d'ouverture.

40 ans après, la CAN revient donc à la Côte d'Ivoire. Pourtant, cette 34e édition a failli échapper aux Ivoiriens. Rien que le 21 septembre dernier, le journal électronique algérien, Fennec Football, a semé le doute en laissant entendre que la CAF a sondé l'Algérie en cas de besoin. Mais la réponse du président du Comité d'organisation de la CAN, François Albert Amichia, a vite dissipé les doutes quant à l'aptitude de son pays à respecter les délais : "La CAN aura bel et bien lieu dans notre pays. La CAF n'a aucune crainte à ce niveau".

L'effervescence bat son plein

A Abidjan et dans les quatre autres villes qui accueillent les 24 sélections participantes, l'effervescence bat déjà son plein et tant pis s'il y aura davantage d'embouteillage les jours des matches. C'est qu'en Côte d'Ivoire, on respire le football.

Outre la passion pour le sport roi, les retombées économiques pour le pays ont de quoi faire tourner les têtes. Plus de 1,5 million de visiteurs sont attendus. De quoi amortir le 1,4 milliard de dollars investis pour organiser cette 34e édition de la CAN et faire tourner à plein régime, un mois durant, l'économie des 5 villes hôtes : Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, le port de San Pedro (sud-ouest) et Korogo (nord).

Pays du cacao et des noix de cajou

La Côte d'ivoire enregistre l'un des taux économiques les plus rapides et les plus soutenus de l'Afrique subsaharienne des dix dernières années. C'est le premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou. Par ailleurs, l'agriculture est le premier secteur d'activité économique du pays. Outre le cacao et la noix de cajou, la Côte d'Ivoire produit également le café, l'huile de palme, les fruits tropicaux, tels que l'ananas et les bananes, ainsi que le coton. C'est aussi un pays producteur de pétrole et d'énergie.

La population ivoirienne est plutôt jeune, comme toutes les populations africaines du reste. Sur les 27, 48 millions d'habitants, 5,5 millions sont des adolescents : 3,1 millions âgés de 10 à 14 ans et 2,6 millions de 15 à 19 ans. 20% de la population est donc jeune. De quoi enflammer l'ambiance dans les gradins des stades de la CAN.