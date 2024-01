Tunisie: L'ASM prépare la phase du Play-out - Les moyens de ses ambitions...

Chaker Meftah, toujours en quête de solution en attaque

En faisant appel à un entraîneur chevronné, en l'occurrence Chaker Meftah, mais aussi des joueurs qui ont l'expérience de la première division, à l'instar d'Omar Zekri, Mondher Guesmi et le dernier arrivé Wissem Bousnina, les Marsois aspirent à sauver leur place parmi l'élite.

L'unique victoire des Marsois de toute la première phase a été obtenue lors de l'ultime journée à Métlaoui. C'était trop tard, car leur sort était déjà scellé : ils disputeront la phase du play-out sans bonus.

C'est que le parcours des «Vert et Jaune» durant la première phase du championnat était catastrophique. Sous la houlette de Khaled Ben Yahia avec qui ils ont fait la préparation d'intersaison et débuté la saison, les Marsois n'ont récolté qu'un point. Sous la conduite d'Abdessattar Ben Moussa, qui a succédé à Khaled Ben Yahia, les choses ne sont pas améliorées et la moisson a été aussi maigre : un petit point, également. Et c'est Souhayeb Zarrouk, qui a assuré l'intérim après le départ d'Abdessattar Ben Moussa, qui a réussi à offrir à l'ASM sa première victoire de la saison. Une victoire qui ne forcera pas, certes, le destin, mais qui apporte une bouffée d'oxygène. De quoi remonter le moral aux joueurs qui ont savouré, pour la plupart d'entre eux, leur premier succès en Ligue 1.

L'expérience, atout majeur des nouveaux venus

Les dirigeants marsois sont conscients d'une chose : s'ils veulent sauver leur peau parmi l'élite, il faut faire appel à un entraîneur chevronné qui a l'expérience de travailler dans la difficulté à la tête d'équipes de deuxième moitié du tableau. En ce cens, le choix porté sur Chaker Meftah n'a pas été anodin.

Mais ce qui a manqué le plus à l'effectif des «Vert et Jaune» durant la première phase du championnat, ce sont des joueurs qui ont l'expérience de la première division. Dans cette perspective, le milieu relayeur Mondher Guesmi a été le premier renfort du mercato hivernal. Il a été suivi par un autre milieu, Omar Zekri. Le dernier arrivé est le défenseur Wissam Bousnina qui a signé hier un contrat de six mois en faveur de l'ASM.

Wissam Bousnina débarque à La Marsa en joueur libre après avoir résilié à l'amiable le contrat qui le liait au Stade Tunisien.

En recrutant Chaker Meftah à la tête de l'équipe et en renforçant l'effectif par Mondher Guesmi, Omar Zekri et Wissam Bousnina, l'Avenir de La Marsa se donne déjà les moyens de ses ambitions dans la perspective de sauver sa peau parmi l'élite.

Notons, enfin, que le défenseur central algérien, Islam Chabour, est à l'essai. S'il réussit son test, il s'engagera avec l'ASM en joueur libre.