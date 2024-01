Afrique du Sud: Résolution de la crise humanitaire à Gaza - L'Afrique du Sud sollicite l'appui du Congo

L'ambassadeur d'Afrique du Sud au Congo, Johnny Sexwale, est allé solliciter, le 12 janvier à Brazzaville, l'appui des autorités congolaises, notamment du Sénat, pour soutenir la plainte déposée par son pays contre Israël pour « le génocide » à Gaza auprès de la Cour internationale de justice (CIJ).

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, et son interlocuteur ont abordé, au cours de leurs échanges, l'actualité internationale marquée par quelques conflits armés à travers le monde. Il s'agit, entre autres, de la guerre à Gaza opposant Israël à Hamas. En effet, l'audience publique relative à l'examen de la plainte de l'Afrique du Sud se tiendra à La Haye, au tribunal des Nations unies chargé de régler les différends entre Etats. « Nous avons parlé de la situation génocidaire qui se passe en ce moment à Gaza entre Israël et Hamas et sollicité le Congo pour soutenir l'engagement sérieux pris par l'Afrique du Sud pour pouvoir porter plainte contre l'Israël au niveau de la CIJ. Notre recours est présentement en cours d'examen, nous espérons que les Palestiniens retrouveront leur territoire et la paix », a expliqué Johnny Sexwale à la presse.

Les deux personnalités ont également évoqué le conflit armé qui sévit actuellement entre la Russie et l'Ukraine. L'Afrique du Sud et le Congo, faut-il le rappeler, sont membres de la mission africaine pour une médiation de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ils faisaient partie de la délégation qui avait présenté les propositions du continent lors des discussions avec les présidents Zelenski, à Kiev, et Poutine, à Saint-Pétersbourg. Le but est de mettre un terme à ce conflit et parvenir à une paix durable. « Nous avons aussi énuméré la guerre qui sévit entre la Russie et l'Ukraine. L'Afrique du Sud et le Congo étaient dans la délégation qui était partie en Russie et en Ukraine dans le but de rétablir la paix dans cette partie du monde. Les deux pays sont dans la même lancée de pouvoir rechercher la paix et la stabilité », a poursuivi le diplomate sud-africain en poste à Brazzaville.

%

Au plan bilatéral, l'Afrique du Sud et le Congo entendent consolider leur coopération datant de trente ans à travers le Parti congolais du travail (PCT) et le Congrès national africain (ANC), deux formations politiques au pouvoir dans leurs pays respectifs. 2024 est une année capitale pour l'ANC qui prépare les élections d'avril prochain. « Nous avons eu des discussions sur des questions communes entre la République du Congo et la République d'Afrique du Sud. Nous avons parlé de la longue histoire que nous avons entre nos deux nations. En effet, l'Afrique du Sud et le Congo ont une très longue histoire depuis la lutte de libération », a conclu Johnny Sexwale.