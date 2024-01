Congo-Brazzaville: Arts plastiques - Les peintres congolais Roger Ikouba et Shaggy Luamba exposent en France

Initiée par l'Espace culturel Kintuari, l'exposition « Les peintures congolaises » réunit les peintres Roger Ikouba et Shaggy Luamba à la Fabrique des Colibris Mauvezin, en France. Le vernissage, l'exposition d'objets d'arts et de tissus a lieu ce 13 janvier.

L'exposition met en lumière le travail onirique et coloré des peintres Roger Ikouba et Shaggy Luamba. Elle a été rendue possible grâce à l'engagement de Brigitte Lavaleur, représentante en France de l'Espace culturel Kintuari que dirige Jagger Kimpouni.

« Les peintures congolaises » sont une occasion de créer un moment convivial autour de la culture avec une visite de l'exposition, la découverte d'une exposition éphémère de tissus et objets congolais agrémentée par une collation aux saveurs congolaises.

Outre l'exposition, le public va aussi assister à la lecture des poèmes écrits par Brigitte Lavaleur sur sa vie au Congo, suivie de la lecture de contes et histoires du Congo pour les enfants.

A travers cette exposition, l'Espace culturel Kintuari poursuit son projet de délocalisation de ses activités culturelles dans plusieurs lieux et endroits du monde, hormis Pointe-Noire où se situe son siège social. C'est dans cette optique qu'il a organisé, en septembre dernier, à Gimont, dans le Gers en France, une exposition de peinture, de sculpture et de mobilier aux couleurs congolaises.

L'un des peintres, Roger Ikouba, est né dans une famille d'artistes. Avec son pinceau et les autres outils de travail, il continue à perpétuer cette tradition familiale dans les toiles qu'il conçoit. Des oeuvres qui s'inspirent du vécu traditionnel, moderne sans oublier les autres mélanges de styles qui font sa singularité.

Quant à Shaggy Luamba, il est diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, en République démocratique du Cpngp. Il est en perpétuelle recherche de nouveaux styles et de nouvelles couleurs. Il peint sur toile des scènes de la vie de tous les jours ou des représentations oniriques. Les couleurs qu'il utilise sont faites des pigments naturels qu'il va chercher en forêt mais aussi dans les plantes, les pierres, le sable... Peintre innovant et créatif, il tient son inspiration à travers les paysages, les villages et leurs habitants...