Angola: Presse - L'Imprimerie nationale du Congo entend conclure un partenariat en Angola

Consolath Soumah Nguenoni, directeur général de l'Imprimerie nationale du Congo (INC), a effectué récemment une visite de travail à Luanda où il a été reçu par le président du Conseil d'administration de l'imprimerie Lando Sebastiao Teta avec lequel il a échangé sur un probable partenariat.

Le directeur général de l'INC a indiqué que plusieurs actions sont menées depuis quelque temps dans le but de faire vivre cette structure en lui garantissant un rayonnement national et sous-régional. Son déplacement à Luanda consistait à s'inspirer de l'expertise des autres et a tirer des enseignements du succès de l'Angola en la matière.

Au terme d'une visite guidée des différents services et départements de l'Imprimerie nationale de l'Angola, Consolath Soumah Nguenoni a promis de redynamiser l'INC. "Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des multiples échanges engagés avec plusieurs imprimeries nationales africaines, dans le but de s'inspirer de celles-ci pour la relance de l'Imprimerie nationale du Congo. Cette visite nous a permis d'envisager une collaboration entre nos deux structures", a-t-il expliqué.

Notons que l'INC continue d'acquérir les moyens d'assurer l'édition et l'impression des documents officiels et spéciaux, au nombre desquels les diplômes, les passeports, les actes d'état civil, les casiers judiciaires, les certificats de nationalité pour les sécuriser et les uniformiser. Avec le changement de son statut juridique, elle fonctionne désormais comme une entreprise normale, capable de se rentabiliser. Ainsi, elle a désormais vocation à transformer ses activités pour se spécialiser dans les solutions d'identité sécurisées qui vont de la production de passeports jusqu'à la biométrie en passant par les puces électroniques ou l'identité numérique. Cette imprimerie disposera d'un budget autonome, séparé du budget général de l'Etat dont elle dépend.

La nouvelle équipe dirigeante s'attelle, d'ailleurs, à relever ce défi tout en prônant une nouvelle image de la structure. Pour ce faire, le directeur général de l'INC a échangé avec les responsables de l'imprimerie nationale de l'Angola sur un probable partenariat.