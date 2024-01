Sénégal: Covid-19 - Les contaminations ont augmenté de 52 % en un mois dans le monde, touchant aussi le Sénégal

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recensé 850.000 cas de Covid-19 en quatre semaines à travers le monde, soit une augmentation de 52 % en un mois, la plupart due à une nouvelle souche de coronavirus. L'OMS avertit que le nombre de personnes infectées pourrait être beaucoup plus élevé, car les mesures de surveillance et d'enregistrement des données ont diminué un peu partout dans tous les pays.

Le nombre d'infections est en hausse dans le monde entier, avec une augmentation de 52 % en un mois et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains mois. « Le nombre d'infections par la Covid-19 est en hausse de 52% en un mois, et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains mois d'hiver », a averti l'OMS lors de la publication de ses dernières données. Ces données, qui couvrent les quatre semaines allant du 20 novembre au 17 décembre 2023, ont montré une forte augmentation de 850.000 nouveaux cas de Covid-19 signalés. Et cette augmentation d'infection est due à une nouvelle variante de la covid-19 appelée JN.1.

Au Sénégal, le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Mamadou Ndiaye, invite les Sénégalais à plus de vigilance et au respect des gestes barrières édictés par les autorités sanitaires. Dans une des radios de la place, Mamadou Ndiaye affirme que depuis le début de l'année, le Sénégal a enregistré plus de 100 cas suspects de covid-19, dont 34 cas confirmés qui sont suivis de très près et zéro décès.